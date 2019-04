Politica



Tolleranza Zero, Recaldin (Lega): "Risultato straordinario nella provincia di Lucca"

lunedì, 8 aprile 2019, 10:08

"Oltre 1.400 firme in meno di due giorni, pur con la mattinata di domenica sotto la pioggia. Il miglior risultato di tutta la Toscana: la Lega a Lucca c'è e si vede". E' soddisfatto il commissario provinciale della Lega di Lucca, Andrea Recaldin, dei risultati ottenuti dalla raccolte firme di questo fine settimana in provincia.



"Eravamo presenti in più comuni, dalla Versilia alla Piana passando per la Garfagnana. E l'esito e' stato nettamente superiore alle aspettative. La raccolta proseguirà ancora nelle settimane successive ma, nel frattempo, non posso che complimentarmi con tutti i nostri militanti e sostenitori che hanno sottratto il tempo alle loro famiglie e al lavoro per essere in piazza, tra la gente. Da Viareggio a Pietrasanta, dal Lido di Camaiore a Pescaglia passando per Vagli, Barga, Capannori e Montecarlo, senza dimenticare Altopascio: la Lega lavora solo così, per i cittadini, in mezzo alla gente. Il prossimo anno ci saranno le elezioni regionali e noi vogliamo preparaci al meglio per mandare a casa la sinistra" conclude Recaldin.