Uilpost: "Poste italiane, fermiamo il precariato"

mercoledì, 3 aprile 2019, 10:28

Assunzioni in Poste Italiane e stabilizzazione dei precari: sono stati questi i temi al centro dell'assemblea convocata da Uilpost a Lucca dedicata proprio ai precari della società, sia quelli ancora in servizio sia quelli usciti. L'obiettivo era analizzare le politiche attive che derivano dal primo accordo sottoscritto da Poste Italiane con le sigle sindacali sulle assunzioni.



A spiegare il piano dell'azienda, che prevede 2.000 stabilizzazioni in tutta Italia (comunque troppo poche per coprire la carenza dei portalettere), sono state la segretaria Uilpost di Lucca e Pistoia, Gabriella Paganelli, e la segretaria nazionale giovani Uilpost, Silvia Cirillo.



"E' un accordo importante che prevede una gestione delle politiche attive in due fasi – spiega la Uilpost -. La prima è ormai in fase di completamento, che ha avuto un impatto minore almeno a livello locali con 3 sole persone assunte a Lucca. La prossima fase inizierà fra maggio e giugno: uscirà sul portale di Poste una pagina in cui poter fare domanda di stabilizzazione e assunzione. Sarà quindi stilata una graduatoria in cui gli inserimenti saranno effettuati in base ai mesi lavorati: a parità di mesi, sarà inserito prima chi è più avanti con gli anni. L'accordo permetterà alle organizzazioni sindacali di controllare e verificare il rispetto della graduatoria. Al momento – prosegue Uilpost – non sappiamo ancora quante saranno le assunzioni territorio per territorio perché bisogna prima verificare la mobilità nazionale e poi le varie province". A ogni modo, entro un mese circa Poste pubblicherà sul portale il link per fare domanda ed è un'occasione da non perdere: per questo Uilpost consiglia a tutti di informarsi sull'accordo siglato e sull'opportunità di assunzione e stabilizzazione.