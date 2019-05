Politica



"2030: Lucca Capitale o no?", Santini: "Valanga di adesioni, la città ne vuole parlare"

giovedì, 2 maggio 2019, 17:20

"Da esponenti della musica e della cultura di livello internazionale come il Maestro Gustav Kuhn, che da anni ha una sua accademia in Lucchesia, ai vertici dell'Università Campus per il turismo, e poi rappresentanti di categorie economiche (Confcommercio, Confesercenti, Confindustria e Confartigianato) ma anche responsabili di importanti manifestazioni come "Lucca Comics & Games", "Puccini e la sua Lucca", "Lucca Film Festival" e "Dillo in Sintesi", e ancora esponenti di alcuni storici comitati che da anni operano sul nostro territorio. Infine rappresentanti di associazioni ambientaliste, nonché giornalisti ed esperti nel campo dell'architettura, degli ordini professionali e dello sport come Lucca United. Sono solo alcuni dei protagonisti del consiglio comunale straordinario dal titolo "2030: Lucca capitale o città ai confini dell'impero?", ideato dal consigliere comunale Remo Santini che ne è anche il primo firmatario, in programma lunedì 6 maggio dalle ore 17 in poi, e che vedrà appunto protagonisti interventi esterni". Lo sottolinea una nota dei gruppi consiliari di civiche e partiti di centrodestra, che alcune settimane fa hanno sottoscritto la richiesta di consiglio comunale straordinario. "Siamo estremamente soddisfatti dell'alto numero di adesioni all'iniziativa, quasi 30, che potrebbero aumentare in queste ore - si legge nel comunicato - a conferma che Lucca sente le necessità di confrontarsi su un'idea di città del futuro in quella che è la sede istituzionale per eccellenza, ovvero il consiglio comunale. Ci auguriamo che si tratti di un confronto proficuo, per avere idee e suggerimenti sulla tante cose che ci sono da fare per il rilancio di Lucca e fargli acquisire quel ruolo che merita".