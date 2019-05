Politica



Al comune le manifestazioni storiche e religiose

giovedì, 2 maggio 2019, 16:45

di eliseo biancalana

Il comune di Lucca assume direttamente l'organizzazione di tre importanti manifestazioni storiche cittadine: la "Festa della Libertà", "I giorni di San Paolino" e la "Festa della Santa Croce". Lo si apprende da una delibera di giunta pubblicata oggi sull'albo pretorio comunale, anche se la decisione risale al 24 aprile.

La "Festa della Libertà" si svolge in occasione della domenica in albis (prima domenica dopo Pasqua) e ricorda il proclama del 8 aprile 1369 con cui Carlo IV restituiva a Lucca l'indipendenza e la libertà politica dalla dominazione pisana. "I giorni di San Paolino" sono dedicati alla rievocazione del miracolo operato da san Paolino martire, primo vescovo di Lucca e patrono della città, il 12 luglio del 1664 quando, in occasione della festa patronale, uno dei cannoni invece di sparare a salve scaricò una raffica su un gruppo di devoti, colpendone molti senza ferirne nessuno. La "Festa della Santa Croce" è legata al culto del Volto Santo, con la tradizionale luminara e la processione che ricorda il "percorso miracoloso" di quando il Volto Santo fu trasportato da Luni a Lucca. Queste celebrazioni storiche e religiose sono state organizzate in passato dai gruppi di rievocazione storica operanti nel comune, quali la Compagnia Balestrieri Lucca, l'associazione Contrade San Paolino, l'AssociazioneSbandieratori e Musici Contrada Sant'Anna in Piaggia, l'Associazione Historica Lucense. La responsabilità diretta degli eventi passa ora a Palazzo Orsetti, che li gestirà in collaborazionecon i gruppi di rievocazione storica.