Blitz del Blocco Studentesco: "Basta lavaggio del cervello nelle scuole"

sabato, 11 maggio 2019, 10:19

"La nostra città accoglie in questi giorni una nuova edizione del Festival del Volontariato, ma nel programma non c'è traccia di un ricordo di Maria Pia Bertolucci: una grave e ingiustificabile dimenticanza". Lo sostengono in una nota le liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento

venerdì, 10 maggio 2019, 23:17

In vista delle elezioni europee, il Movimento cristiano lavoratori ha preparato il manifesto dal titolo "Sì all'Europa". Il documento è stato presentato anche a Capannori in un incontro che si è svolto nella sala riunioni comunali di piazza Aldo Moro

venerdì, 10 maggio 2019, 16:16

Lo sostengono in una nota i gruppi consiliari delle liste civiche e dei partiti di centrodestra. Che pero' lanciano una stoccata al sindaco Tambellini e al suo atteggiamento durante l'assemblea di Palazzo Santini in cui si è parlato di Lucca 2030 con oltre 40 contributi di esterni

venerdì, 10 maggio 2019, 11:34

A dare notizia del fattaccio, avvenuto giovedì mattina alle 10, sono il segretario della Uil Fpl di Lucca, Pietro Casciani, e i rappresentanti sindacali Uil Fpl, Andrea Lunardi e Giancarlo Pucci, che incalzano nuovamente la dirigenza della Usl Toscana Nord Ovest

giovedì, 9 maggio 2019, 14:37

Vanno all'attacco i gruppi consiliari delle liste civiche SìAmo Lucca e Lucca in Movimento, insieme ai consiglieri dei partiti di centrodestra, dopo il terremoto che colpisce i vertici, con l'addio anticipato di colui che ha guidato l'azienda speciale per sei anni

mercoledì, 8 maggio 2019, 13:28

"Il Polo Tecnologico Lucchese rappresenta un importante motore di sviluppo per l'economia lucchese". Così Chiara Martini dopo aver ascoltato la relazione in Commissione consiliare bilancio e sviluppo economico nella seduta del 30 aprile dall'amministratore Unico Gianluigi Guidi e dal responsabile operativo Domenico Cerri