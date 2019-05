Politica



CasaPound risponde alla polemiche: "È la sinistra ad avere un palese problema con la democrazia"

giovedì, 2 maggio 2019, 13:19

CasaPound Italia tira le somme dopo le settimane di polemiche seguite alla 'questione Foro Boario', e alla levata di scudi da parte di sigle di sinistra contro un evento - in realtà fittizio - che il movimento doveva organizzare al Foro.

"Questa vicenda - scrive CasaPound in una nota - conferma, ancora una volta, come la sinistra italiana abbia un reale problema con la democrazia. Chiunque non sia allineato al loro pensiero non dovrebbe parlare, esprimersi, esistere. Non si tratta di quello che viene detto o fatto: il problema per questa sinistra stalinista è che esista qualcosa di diverso da sé".

"Democrazia, rispetto, tolleranza - continua la nota - sono paraventi che cadono ogni volta che questa sinistra si trova davanti qualcuno effettivamente 'altro da sé', ogni volta che perde potere, consensi, clientele. E' una storia che si ripete da decenni: non essendo riusciti a imporre una dittatura del proletariato, i nipotini di Stalin cercano di limitare la democrazia e le libertà personali con altri mezzi: è successo con il Movimento sociale ai suoi tempi, ma anche con un movimento oggi di governo come la Lega".

"Si tratta di un atteggiamento gravissimo, che coinvolge anche rappresentanti istituzionali. Si arriva a non riconoscere i risultati elettorali, a negare le libertà costituzionali, a togliere legittimità a movimenti democraticamente eletti attraverso strumenti e pressioni illegittime. In questo quadro si inserisce la bomba tirata contro la nostra sede l'anno scorso".

"I dati ufficiali del Ministero degli interni certificano come in Italia il pericolo eversivo venga da sinistra. A Lucca la vicenda del Foro Boario ha evidenziato chi appartiene a questa galassia. Al corteo del primo maggio dei sindacati a Torino, Pd e centri sociali si sono picchiati fra di loro: è lo stesso mondo che vorrebbe dare lezioni di democrazia a Lucca".