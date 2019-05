Politica



Centrodestra e civiche: "Mancato incontro con la Lucchese, bugie dal sindaco"

giovedì, 23 maggio 2019, 17:45

"Il mancato incontro tra il sindaco Tambellini e la Lucchese calcio? A noi risulta tutta un'altra versione. Sono stati la squadra e lo staff a disertare l'invito". Attacca così una nota firmata dai gruppi consiliari di Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, SìAmoLucca e Lucca in Movimento.

"Nonostante le arrampicate sugli specchi del sindaco attraverso il suo ufficio stampa, la non partecipazione in realtà era stata decisa dai rossoneri già nei giorni scorsi, e ribadita anche ai tifosi da qualche giocatore non piu' tardi di domenica - affermano partiti e civiche di centrodestra - a causa delle tensioni legate all'atteggiamento del Comune nella gestione della crisi societaria e anche per il lungo silenzio nei confronti dello straordinario cammino dei ragazzi culminato nel raggiungimento dei play out. Comprendiamo il disagio di squadra e staff: da tempo come membri dell'opposizione ci siamo anche dimessi dalla commissione speciale istituita per affrontare l'emergenza legata alle sorti della Lucchese, quando ci siamo resi conto che al Comune non importava di trovare una soluzione concreta. Recentemente, per far ritornare i riflettori sulla vicenda, abbiamo invitato una delegazione di Lucca United a prendere la parola durante il consiglio comunale straordinario, ma all'accorato appello avvenuto durante la seduta da un loro rappresentante, non sono seguiti ulteriori fatti da parte del sindaco". Partiti e civiche di centrodestra, pur non volendo strumentalizzare il mancato incontro, colgono l'occasione per ribadire l'inadeguatezza di questa amministrazione.

"Tambellini, vista la reale circostanza per cui è saltato l'incontro, colleziona una vera e propria figuraccia, ma soprattutto fornisce un'ulteriore prova dello scollamento di questa amministrazione dalla città, ogni giorno sempre più' imbarazzante - conclude l'opposizione - . Ci auguriamo che il clima si rassereni, ma evidentemente il Comune sulla Lucchese deve cambiare totalmente registro, manifestando un solenne impegno istituzionale a fare di più per risolvere l'intricata vicenda che mette a rischio il futuro della più importante realtà sportiva che abbiamo".