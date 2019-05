Ciardetti e Petretti: "Soddisfatti per convergenza su garante disabili"

Altri articoli in Politica

venerdì, 24 maggio 2019, 14:04

"Centro, periferia e frazioni sempre più sporche, mentre l'assessore all'ambiente Raspini fa finta di nulla e anzi si compiace di fantomatici e inesistenti risultati ottenuti con controlli e multe". A dipingere il quadro molto negativo sono i gruppi consiliari di SìAmoLucca e Lucca in Movimento

venerdì, 24 maggio 2019, 13:20

Una targa commemorativa da installare all'esterno dei locali dove, il 25 maggio del 1905, fu fondata la Lucchese. È ciò che chiede il consigliere di CasaPound Fabio Barsanti, attraverso una mozione protocollata in questi giorni, proprio in vista del centoquattordicesimo anno dalla fondazione della squadra

venerdì, 24 maggio 2019, 09:02

Il Blocco Studentesco ha accettato l'invito del Movimento Federalista Europeo alla presentazione del libro "Gli Stati Uniti d'Europa spiegati a tutti" di Michele Ballerin. L'evento realizzato lo scorso Mercoledi' presso la libreria Ubik, ha visto la partecipazione e l'intervento del movimento giovanile di CasaPound Italia

giovedì, 23 maggio 2019, 17:45

"Il mancato incontro tra il sindaco Tambellini e la Lucchese calcio? A noi risulta tutta un'altra versione. Sono stati la squadra e lo staff a disertare l'invito". Attacca così una nota firmata dai gruppi consiliari di Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, SìAmoLucca e Lucca in Movimento

giovedì, 23 maggio 2019, 16:07

"Come al solito la sinistra non si smentisce mai, e in prossimità della elezioni invia i suoi designati a descrivere anche a Lucca, nel corso di una conferenza stampa, una sanità bella, buona e con risultati ottimi all'ospedale.

giovedì, 23 maggio 2019, 11:50

Lo sostengono in una nota Roberta Betti (SìAmoLucca) e Cinzia Barabini (Lucca in Movimento) rispettivamente segretario e presidente delle due liste civiche. Una linea scaturita nel corso di di una riunione congiunta dei direttivi che si è tenuta in questi giorni