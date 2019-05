Colpo di scena, la Buonriposi spara a zero sulla Ciucci: "Un intervento carico di provocazione e di nessun costrutto"

Altri articoli in Politica

martedì, 7 maggio 2019, 01:38

Rosalba Ciucci, presidente dell'Anpi lucchese è intervenuta in consiglio comunale per sei minuti cercando di insegnarci che la democrazia e la Resistenza sono, in questo momento, in pericolo per colpa, a Lucca, di Fabio Barsanti e di CasaPound

lunedì, 6 maggio 2019, 22:47

Sono stati davvero tanti gli spunti emersi dal consiglio comunale dedicato alla Lucca del 2030. Ecco le opinioni di Andrea Colombini, Emanuele Vietina, Ademaro Cordoni, Michele Urbano, Gemma Urbani, Stefano Varia, Roberto Favilla, Marco Innocenti, Enrica Lemmi, Alessandro Sesti, Moreno Micheloni e Fausto Borella

lunedì, 6 maggio 2019, 18:49

Un consiglio comunale straordinario per parlare del futuro di Lucca e aperto agli interventi dei cittadini. È quello che si svolge oggi a Palazzo Santini e che è stato convocato su richiesta dei consiglieri comunali del centrodestra

lunedì, 6 maggio 2019, 16:39

Interrogazione del Capogruppo di Forza Italia Maurizio Marchetti: "Perché non si è atteso il pronunciamento del Consiglio di Stato?"

lunedì, 6 maggio 2019, 15:40

E' la proposta avanzata dalla mozione presentata dal gruppo di Sinistra con Tambellini (formato dal capogruppo Daniele Bianucci e dai consiglieri Pilade Ciardetti e Francesco Lucarini), e che è stata approvata (col voto favorevole anche di parte dell'opposizione) durante l'ultima riunione del Consiglio comunale

domenica, 5 maggio 2019, 21:51

Enrico Torrini di SiAmoLucca interviene con una riflessione sul consiglio comunale aperto che si terrà questa sera a palazzo Santini dove interverranno numerosi cittadini per indicare la loro città del futuro