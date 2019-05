Politica



Comitato Assi Viari Lucca: "L'opera progettata da ANAS non deve essere attuata sul territorio"

domenica, 12 maggio 2019, 16:34

Il Comitato Assi Viari Lucca ribadisce la propria opposizione al progetto di viabilità dell'Anas e annuncia la propria mobilitazione affinché non venga realizzato:

Adesso sembra chiaro a tutti che il progetto degli Assi Viari porterà più disagi che benefici a tutta la Piana di Lucca, nonostante quello che la vecchia politica ha sempre cercato di vendere.

Il progetto non libera la circonvallazione di Lucca, non alleggerisce il Viale Europa di Marlia, non libera Via Salicchi ed in compenso cementifica chilometri di verde e sversa su Capannori tutto il traffico della Mediavalle, con enorme dispendio di soldi pubblici e danni per l'intera Piana.

Dopo tanti anni spesi a far conoscere il progetto fa piacere che ci sia da parte delle istituzioni una presa di coscienza su quello che è veramente quest'opera, anche se molte dichiarazioni puzzano di campagna elettorale.

Ad ogni modo, dopo tutto quello che leggiamo sulla stampa in questi giorni sorprenderebbe se dalla Conferenza di servizi uscisse un parere favorevole, viste anche le rilevanti prescrizioni fatte dai comuni e dagli enti locali. Ci aspettiamo, per una volta, serietà e coerenza.

Noi, come abbiamo sempre fatto in questi anni, non molliamo. Continueremo ad approfondire le carte, studiare le alternative e preparare un'eventuale impugnazione del progetto di fronte alle autorità competenti. Ci auguriamo che non si debba arrivare a tanto, ma conosciamo bene la scarsa lungimiranza della nostra classe politica e gli interessi che ci sono dietro alla realizzazione dell'opera. Pertanto manterremo alto il livello di attenzione e giocheremo tutte le carte necessarie affinché l'opera progettata da ANAS non venga attuata sul territorio.