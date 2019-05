Politica



Consiglio, favorire cooperative sociali negli appalti

mercoledì, 1 maggio 2019, 08:48

di eliseo biancalana

Il consiglio comunale di Lucca ha approvato una mozione di Sinistra con volta a favorire l'integrazione sociale delle persone svantaggiate e in difficoltà negli appalti di servizi, favorendo le cooperative sociali di tipo B.



La mozione di Sinistra con è stata esposta dal capogruppo Daniele Bianucci. "Può offrire un aiuto importante a tante persone del nostro territorio che potranno riaffacciarsi al mondo del lavoro" ha detto il consigliere. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle Massimiliano Bindocci ha però messo in evidenza che una simile misura poteva mettere a rischio i posti di lavoro di chi già lavora in aziende appaltatrici del comune. Una criticità rilevata anche da Donatella Buonriposi (Lei Lucca). Centrosinistra e M5S hanno quindi condiviso degli emendamenti alla mozione, inserendovi la salvaguardia dei posti di lavoro esistenti. La mozione emendata è passata con 23 voti favorevoli, 4 contrari e 2 astenuti.



Sempre in materia di appalti, via libera dall'aula di Palazzo Santini al primo aggiornamento al programma biennale 2019-2020 delle acquisizioni di beni e servizi del comune di Lucca.