Consiglio, nuove regole sulla Cosap

mercoledì, 8 maggio 2019, 08:50

di eliseo biancalana

Nella notte il consiglio comunale ha approvato le modifiche al regolamento della Cosap (Canone occupazione spazi e aree pubbliche) e ai relativi canoni. Le modifiche sono arrivate dopo una concertazione con le associazioni di categoria.



Le modifiche sono state illustrate dall'assessore alle attività produttive Valentina Mercanti. Prevedono una diversa modalità di rateizzazione dei canoni e l'aumento da una a due delle possibili proroghe delle concessioni di occupazione di suolo pubblico. Modificati anche i coefficienti di valutazione economica delle occupazioni (sulla base dei quali viene calcolato quanto pagare nelle diverse aree della comune). In particolare sono ridotti i coefficienti per i mercati rionali di Pontetetto, Santa Maria del Giudice e Santa Maria a Colle. Abbassati anche i coefficienti per il mercato degli antichi mestieri e per quello biologico di piazza San Francesco. Viene invece introdotto un coefficiente più elevato per le manifestazioni commerciali a carattere straordinario. Modificate anche le norme di "arredo urbano". Durante il dibattito, Massimiliano Bindocci (M5S) ha sollevati il tema dei controlli, chiedendo procedure più trasparenti. Nella replica, l'assessore ha difeso il lavoro svolto dagli uffici comunali. "Non fomentiamo il chiacchiericcio" ha ammonito Mercanti.



L'assessore avrebbe voluto presentare degli emendamenti, ma poi non lo ha fatto per motivi tecnico-giuridici, sollevando alcune perplessità nelle minoranze. La proposta di delibera è passata con il voto favorevole del solo centrosinistra.