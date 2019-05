Politica



Consiglio, ok piano del cibo e itinerario del Volto Santo

mercoledì, 8 maggio 2019, 08:52

di eliseo biancalana

Via libera all'approvazione del piano intercomunale del cibo e alla contestuale approvazione della bozza diconvenzione per la gestione associata della funzione e dei servizi collegati. Il consiglio comunale ha approvato anche lo schema di convenzione tra gli enti locali per l'esercizio associato delle funzioni in materia di accoglienza e informazione turistica, promozione e comunicazione turistica, manutenzione ordinaria e monitoraggio dell'itinerario della Via del Volto Santo.



Il piano intercomunale del cibo è staro illustrato dall'assessore alla partecipazione Gabriele Bove. Il piano mette in sinergia i comuni di Capannori, Porcari, Villa Basilica, Altopascio e Lucca. Prevede la creazione di una cabina di regia per il coordinamento delle politiche e la diffusione delle buone pratiche. Sarà istituita anche un'assemblea per coinvolgere i diversi portatori di interesse. Per il piano saranno inizialmente stanziati 20mila euro annui per il triennio 2019-2021 da parte degli enti aderenti. Critico il giudizio delle opposizioni. Secondo Simona Testaferrata (Forza Italia) verrà creato un "carrozzone" poco utile. Critiche al piano sono arrivate anche da Alessandro Di Vito, Enrico Torrini (SìAmo Lucca), Fabio Barsanti (CasaPound) e Massimiliano Bindocci (M5S). A favore del piano si sono invece espressi gli assessori Bove e Ilaria Vietina, e la consigliera Maria Teresa Leone. Il piano è passato con 18 voti favorevoli, 5 voti contrari e 2 astenuti.



Via libera anche allo schema di convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di accoglienza e informazione turistica, promozione e comunicazione turistica, manutenzione ordinaria e monitoraggio dell'itinerario della Via del Volto Santo. È un progetto regionale che ha per capofila il comune di Fivizzano. L'assessore Ilaria Vietina ha sottolineato l'importanza culturale e turistica del progetto. La proposta è passata con 18 voti favorevoli e un astenuto. Il centrodestra non ha partecipato al voto per protestare perché la proposta è arrivata in commissione solo poche ore prima di approdare in consiglio.