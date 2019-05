Politica



Consiglio sul 2030, tante le idee ma è duello tra Santini e Tambellini

lunedì, 6 maggio 2019, 18:49

di eliseo biancalana

d "2030: Lucca capitale, o città ai confini dell'impero?" è l'argomento all'ordine del giorno scaturito da un'idea del consigliere Remo Santini.



Il consiglio si è aperto con gli interventi dei politici. A sorpresa ha chiesto subito di prendere la parola il consigliere Gianni Giannini (Pd) per esprimere la propria contrarietà al tema della seduta proposto dalle opposizioni. "È la prosecuzione della campagna elettorale" ha accusato. Il consigliere ha annunciato che rinuncerà al gettone di presenza.

Ha poi preso la parola Santini, in quanto proponente, che ha rivendicato la paternità dell'ordine del giorno. "Non credo di esagerare a definire questo consiglio comunale storico" ha detto il consigliere di SìAmo Lucca, sottolineando l'alto numero di adesioni. Santini ha poi attaccato l'amministrazione, accusandola di "mancanza di confronto" con la città e di "mancanza di strategia e progettualità". " Vogliamo trasformare il consiglio comunale in un'assemblea dei cittadini" ha inoltre detto.

"Non siamo affatto ai margini dell'impero - ha replicato il sindaco Alessandro Tambellini rivolgendosi a Santini -. Forse si sente lui ai margini dell'impero". Il sindaco ha poi passato in rassegna quelli che considera i successi della sua amministrazione: l'aver sistemato i conti del comune, gli investimenti nelle periferie (in particolare Sant'Anna, San Vito, San Concordio e Pontetetto) e i buoni dati del turismo. Per il futuro, il sindaco ha sottolineato l'importanza di lavorare sempre più sulla qualità, e in particolare ha citato l'importanza della cultura e della formazione universitaria.

Sono ben 45 le persone che hanno fatto domanda di intervenire, rappresentativi di un panorama variegato di associazioni attive in diversi ambiti, dalla cultura all'ambiente, dalla sanità all'economia, dal centro storico alla periferia. Tanti ed eterogenei gli spunti che stanno arrivando dal dibattito.

Di seguito l'elenco delle persone che si sono iscritte a parlare: Andrea Colombini (Puccini e La sua Lucca), Giuseppe Balducci (comitato paesano Brancoli e Aquilea), Francesco Colucci, Elvio Cecchini (già presidente ordine degli architetti e osservatorio locale paesaggio), Michele Urbano (Legambiente città di Lucca), Valentina Cesaretti (Confesercenti Toscana Nord), Michele De Ranieri (Comitato di San Concordio), Leonardo Romani (Earth Strike), Tiziano Togni (Associazione Guide turistiche di Lucca), Alessandro Sesti (Associazione Culturale "Dillo in Sintesi"), Mario Pardini (Lucca Crea), Marco Amerigo Innocenti (giornalista), Gabriele Calabrese (vice presidente del consorzio guide turistiche Turislucca), Michela Fucile (presidente Confartigianato Lucca), Enrica Lemmi (Università Campus Lucca), Clara Mei, Massimiliano Giusti (associazione "Il Giardino di Marinella"), Ademaro Cordoni (presidente Confcommercio), Claudio Casotti (Comitato Vivere il Centro Storico), Moreno Micheloni (Lucca United), Francesco Petrini (associazione culturale "Custodi della Città per gli Stati Generali sulla Cultura"), Mariano Antoni ("M'AMO" Onlus), Carla Guidi (presidente del Comitato delle Professioni Ordinistiche), Ilaria Rinaldi (Associazione culturale Terzo Millennio), Nicola Borrelli (presidente del Lucca Film Festival), Gustav Kuhn (maestro di musica), Massimo Diodati (presidente FAND - Federazione Ass. Nazionali Persone Disabilità), Stefano Varia (Confindustria Toscana Nord - presidente ANCE), Daniela Bartolini (Associazione "Al Caffè di Daniela"), Rosalba Ciucci (presidente del Comitato ANPI sezione intercomunale Lucca/Capannori), Mery Baldaccini (Centro Donna Lucca), Vittorio Rovai (vice presidente D.L.F. di Lucca), Mariarosa Costabile (segretario Cgil provincia di Lucca), Giovanni Marafelli (rappresentante del Comitato Ambiente e salute S.Anna e S.Donato), Maria Gemma Urbani (portavoce dei Comitati sanità Lucca), Mariella Morotti (associazione culturale Heritage), Romina Incorvaia (LuccAut), Massimo Toschi (consigliere per le politiche sulla disabilità regione Toscana), Daniela Grossi (presidente La Città delle Donne), Stephano Tesi (direttore CNA Lucca), Silvana Sechi (presidente del Circolo Arci Laboratorio Sociale), Fausto Borella (presidente Accademia Maestrod'olio), Gianluigi Guidi (amministratore unico di Lucca INTEC e Polo Tecnologico Lucchese), Daniele Cecchettini (associazione Gli Amici piazza di Brancoli) e Alessandra Nieri (in rappresentanza di alcune associazioni sportive del territorio).