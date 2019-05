Politica



Cordoglio in consiglio per la morte di don Beniamino

mercoledì, 1 maggio 2019, 10:37

Su richiesta della consigliera Simona Testaferrata, il consiglio comunale di Lucca ha dedicato un minuto di silenzio alla memoria di don Beniamino Bedini, deceduto in un incidente stradale poche ore prima della seduta.



La consigliera è arrivata a Palazzo Santini turbata per il tragico episodio, poiché conosceva bene il sacerdote. Nel chiedere il minuto di silenzio, Testaferrata ha ricordato che don Beniamino era noto "per la sua generosità e per la sua grande fede".



"Il nostro pensiero va alla sua mamma" ha detto la consigliera.



E.B.