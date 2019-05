Politica



"Da parte di un comitato del centro storico, dichiarazioni dal tono allarmistico"

sabato, 25 maggio 2019, 14:54

"A quasi un anno dall'introduzione del nuovo regolamento di polizia urbana, possiamo dichiararci soddisfatti dalla realizzazione di un sistema equilibrato, che norma la convivenza tra città e campagna, lotta contro gli incivili, e pone una regolazione degli eventuali eccessi nella vita notturna, senza però soffocare lo sviluppo turistico che sta interessando la città". Lo scrive Gabriele Olivati, consigliere comunale del gruppo "Lucca Civica-Tambellini sindaco" e vicepresidente della commissione consiliare statuto e regolamenti di funzionamento del consiglio, ordinamento, trasparenza e partecipazione.

"Di fronte a tutto questo, è incredibile leggere, da parte di un comitato del centro storico, dichiarazioni dal tono allarmistico e ingiustificato, l'ultima delle quali riguarda la possibilità di giocare a pallone nelle piazze cittadine - prosegue il consigliere -. In realtà il nuovo regolamento, approvato il 3 luglio 2018, è molto chiaro. Il comma "m", articolo 22, prescrive infatti il divieto di "eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali o comunque deteriorare beni mobili o immobili". Viene lasciata, implicitamente, la libertà a un bambino inoffensivo di portare una palla fuori casa. Questa è una scelta che rivendichiamo e viene dal 2015, quando un ordine del giorno proposto dai consiglieri Andrea Pini, Claudio Cantini, Diana Curione e Andrea Giovannelli (Lucca Civica) propose di consentire l'utilizzo del pallone negli spazi aperti ai più piccoli".

"Rimane forte, invece, l'impegno contro il degrado urbano e i nuovi dispositivi hanno già mostrato i primi risultati - sostiene ancora Olivati -. Già nel periodo luglio-novembre 2018 si contavano 497 sanzioni di cui ben 235 per il parcheggio su aiuole e aree erbose, 56 sanzioni per attività spazi pubblici che turbano il decoro, 46 per occupazione non autorizzata di aree verdi o spazi delle Mura urbane, 39 relative ad aree abbandonate. A cui si aggiungono le numerose sanzioni (da 600 euro l'una) che hanno colpito chi abbandonava i rifiuti, rese possibili grazie all'impiego di telecamere nascoste".

"Siamo sempre disponibili al confronto - conclude il consigliere -, grazie al quale è stato realizzato il regolamento (ben 23 emendamenti vennero da osservazioni dei cittadini). Ma le polemiche gratuite lasciamole da parte, e le partite ai campi di calcio".