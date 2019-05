Politica



Earth Strike Lucca, appello a due consiglieri comunali

giovedì, 2 maggio 2019, 13:52

I rappresentanti di Earth Strike Lucca a seguito della manifestazione del 27 aprile, avendo appreso della presenza di due consiglieri Comunali di Lucca, il Consigliere Bianucci e il presidente del Consiglio comunale Battistini, apprezzano che due cariche istituzionali abbiano deciso di aggregarsi al nostro funerale del futuro.

"In questo momento in cui cerchiamo interlocutori politici attendibili e credibili - è scritto in una nota - siamo dunque interessati a chiedere un altro attestato pubblico da poter leggere e condividere al pari della notizia divulgata della loro presenza fisica tra noi: ci dicano i due Consiglieri, cosa hanno compreso della nostra manifestazione e condividono le nostre preoccupazioni?"