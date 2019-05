Politica



Elezioni europee, boom della Lega in provincia

lunedì, 27 maggio 2019, 12:01

In provincia di Lucca ha votato il 57,93 per cento degli elettori. Nei comuni sopra 15mila abitanti ha votato il 53,70 per cento nel capoluogo, il 55,64 ad Altopascio, il 55,65 a Camaiore, il 62,82 a Capannori, il 66,26 a Massarosa, il 54,42 a Pietrasanta, il 54,59 a Viareggio. Come primo partito si è affermata la Lega Salvini Premier con il 39,30 per cento. Seguono il Partito Democratico con il 24,41 per cento, Movimento 5 Stelle con il 13,28 per cento, Forza Italia con il 6,74 per cento, Fratelli D'Itali con il 5 per cento, +Europa con il 3,04 per cento, Europa Verde 2,50 per cento, La Sinistra con il 2,26 per cento, il Partito Comunista con l’1,29 per cento, il Partito Animalista con 0,76 per cento, CasaPound Italia con 0,58 per cento, Popolo della Famiglia - AP con 0,29 per cento, Partito Pirata con 0,29 per cento, Popolari Per L'Italia 0,17 per cento e infine Forza Nuova con lo 0,12 per cento.

Nel comune di Lucca, la Lega ha preso il 35,51 per cento, il PD il 27,02 per cento, il M5S il 12,84 per cento, FI 5,83 per cento, FdI 4,99 per cento, +Europa 4,42per cento, Europa Verde 3,36 per cento, La Sinistra 2,50 per cento, Partito Comunista 1 per cento, CasaPound 0,86 per cento, Partito Animalista 0,75 per cento, Popolo Della Famiglia – AP 0,36 per cento, Partito Pirata 0,27, Popolari Per L'Italia 0,19 per cento, Forza Nuova 0,10.

Ad Altopascio la Lega ha preso il 47,52 per cento, seguita dal PD al 18,84 per cento, il Movimento 5 Stelle con il 14,12 per cento, FI 6,55 per cento, Fratelli D'Italia 4,25 per cento, +Europa 2,24 per cento, Europa Verde 1,60 per cento, La Sinistra 1,44 per cento, Partito Comunista 1,04 per cento, Partito Animalista 0,62 per cento, CasaPounda 0,51 per cento, Popolo Della Famiglia – AP 0,51 per cento, Partito Pirata 0,32 per cento, Forza Nuova 0,30 per cento, Popolari Per L'Italia 0,11 per cento.

A Camaiore la Lega ha preso il 41,12 per cento, il PD il 22,27 per cento, M5S 12,34 per cento, FI 7,90 per cento, FDI 5,54 per cento, +Europa 2,91 per cento, Europa Verde 2,44 per cento, La Sinistra 2,15 per cento, Partito Comunista 1,35 per cento, Partito Animalista 0,83 per cento, Partito Pirata 0,33 per cento, CasaPound 0,32 per cento, Popolo della Famiglia – AP 0,28 per cento, Popolari Per l’Italia 0,13 per cento, Forza Nuova 0,08 per cento.

A Capannori la Lega ha il 41,10 per cento, il PD il 23,85 per cento, M5S 13,46 per cento, FI 6,08 per cento, FdI 4,62 per cento, +Europa 2,95 per cento, Europa Verde 2,36 per cento, La Sinistra 2,07 per cento, Partito Comunista 0,98 per cento, CasaPound 0,72 per cento, Partito Animalista 0,71 per cento, Popolo Della Famiglia – AP 0,37 per cento, Popolari per l'Italia 0,28 per cento, Partito Pirata 0,25 voti, Forza Nuova 0,20 per cento.

A Massarosa la Lega ha preso il 41,18 per cento, il PD 21,17 per cento, M5S 13,16 per cento, FI 8,30 per cento, FdI 5,40 voti, La Sinistra 2,28 per cento, Europa Verde 2,05 per cento, +Europa 2,01 per cento, Partito Comunista 1,77 per cento, CasaPound 1,22 per cento, Partito Animalista 0,76 per cento, Partito Pirato 0,32 per cento, Popolo della Famiglia – AP 0,16 per cento, Popolari Per l’Italia 0,12 per cento, Forza Nuova 0,08 per cento.

A Pietrasanta la Lega ha preso il 36,16 per cento, il PD il 24,08 per cento, M5S 13,29 per cento, FI 9,81 per cento, FdI 5,78 per cento, +Europa 2,80 per cento, Europa Verde 2,76 per cento, La Sinistra 2,39 per cento, Partito Comunista 1,19 per cento, Partito Animalista 0,78 per cento, Partito Pirata 0,26 per cento, CasaPound 0,24 per cento, Popolo della Famiglia – AP 0,20 per cento, Popolari Per L'Italia 0,14 per cento, Forza Nuova 0,12 per cento.

A Viareggio la Lega ha preso il 34,43 per cento, il PD il 26,21 per cento, M5S 14,28 per cento, FI 6,78 per cento, FdI 4,84 voti, +Europa 3,74 per cento, La Sinistra 3,25 per cento, Europa Verde 2,82 per cento, Partito Comunista 1,63 per cento, Partito Animalista 0,81 per cento, Partito Pirata 0,40 per cento, Popolo Della Famiglia – AP 0,32 per cento, CasaPound 0,28 per cento, Popolari per l'Italia 0,15 per cento, Forza Nuova 0,07 per cento.