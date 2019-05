Politica



Elezioni europee del 26 maggio: informazioni tecniche e servizi

lunedì, 20 maggio 2019, 14:48

Domenica 26 maggio si apriranno i seggi per le elezioni europee. Sarà possibile votare dalle ore 7 alle ore 23. In tutto saranno 86 i seggi nel territorio del Comune di Lucca.

In totale sono attesi alle urne 78 mila 324 persone di cui 37 mila 484 maschi e e 40 mila 840 femmine. Al voto per la prima volta anche 748 maggiorenni e, in particolare 389 maschi e 359 femmine.

Carta d'Identità - L'elettore può votare con documento di riconoscimento anche scaduto, purché risulti regolare sotto ogni altro aspetto. Al Comune di Lucca è prenotabile la carta di identità elettronica che viene inviata nei 6 giorni lavorativi successivi alla richiesta dal Ministero dell'Interno. Per il tempo intercorrente (analogamente a quanto in uso per la patente di guida) viene rilasciata una ricevuta cartacea recante la fotografia e l'alfanumerico identificativo del nuovo documento. Tale ricevuta è valida anche per l'identificazione dell'elettore al seggio (come confermato dal ministero dell'Interno con apposita circolare)

Il servizio anagrafico osserverà una apertura straordinaria per il rilascio della carta di identità elettronica alle persone prive di qualunque documento con un orario che verrà pubblicato nell'immediatezza del voto.

Tessera elettorale - Nei giorni immediatamente prima del voto, e anche il 26 maggio, la sede centrale dell'Ufficio Anagrafe di via San Paolino, osserverà un'apertura prolungata anche per il rilascio e rinnovo delle Tessere Elettorali o del loro duplicato in caso di smarrimento. In particolare: il 24 maggio dalle ore 8.45 alle ore 18, il 25 maggio dalle ore 9 alle ore 18 e il 26 maggio dalle ore 7 alle ore 23. Nei giorni precedenti lo stesso servizio osserverà il normale orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.45 alle 13.15; martedì e giovedì dalle ore 8.45 alle 17.15.

Certificazioni sanitarie per persone non deambulanti o fisicamente impedite a esprimere il voto - Nella sezione dedicata del sito del Comune di Lucca è possibile reperire il calendario, comunicato dall’Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest, per entrare in possesso di specifiche certificazioni sanitarie. Si tratta in particolare di certificati medici per coloro che, trovandosi in una situazione di impedimento fisico tale da impedire il voto, necessitano di essere accompagnati in cabina o per persone non deambulanti che possono votare in uno dei qualsiasi seggi privi di barriere architettoniche. Il servizio sarà effettuato anche il giorno delle elezioni.

Accompagnamento al seggio per elettori con disabilità - Gli elettori con disabilità, su sedia a ruote o privi di autonomo mezzo di trasporto, possono richiedere di essere accompagnati dalla loro abitazione al più vicino seggio esente da barriere architettoniche con successivo ritorno all’indirizzo di residenza. Il servizio, che viene attivato su richiesta e prenotazione dell’elettore, è organizzato in collaborazione con le onlus Arciconfraternita di Misericodia di Lucca e Croce Verde Pubblica Assistenza Lucca. Per le prenotazioni è possibile telefonare al numero 0583494902 . Int. 1 (dalle ore 8 alle ore 19) per contattare l’Arciconfraternita di Misericordia, mentre per rivolgersi alla Croce Verde è possibile chiamare al numero 0583.467713 dalle ore 8 alle 19) fino a Venerdì 24 maggio oppure scrivere a cvlucca@croceverdelucca.it. Il servizio verrà svolto dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19. (Se l'elettore esercita il voto in un seggio privo di barriere architettoniche diverso da quello assegnato dovrà produrre al Presidente del Seggio certificazione medica attestante l'impedimento rilasciata dall'azienda sanitaria).

Per maggiori e dettagliate informazioni tecniche utili in vista del giorno del voto è possibile consultare il sito www.comune.lucca.it, sezione Elezioni europee 2019.