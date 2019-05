Politica



Europee, Recaldin (Lega): "Lucca provincia con risultato migliore"

lunedì, 27 maggio 2019, 12:56

La Toscana è sempre più verde, e ancor di più lo è la provincia di Lucca dove la Lega è il primo partito in provincia con quasi il 40 per cento dei consensi.



"Gli equilibri all’interno del centrodestra locale - commenta il commissario provinciale Andrea Recaldin -, da oggi, sono ormai completamente cambiati".



“Quello di Lucca è un risultato straordinario - spiega - che consacra definitamente la leadership del centrodestra al partito di Matteo Salvini. Un grazie va quindi ai tanti cittadini che ci hanno dato fiducia e ai tantissimi militanti e sostenitori di tutta la Provincia che hanno dedicato il loro tempo, in quest'ultimo mese, per la Lega. In alcuni Comuni abbiamo superato anche il 40 per cento dei consensi: un segnale chiaro e preciso degli elettori che hanno premiato a livello nazionale il ministro Salvini e sul territorio Susanna Ceccardi con oltre cinquemila preferenze personali”.



Il risultato della Lega non passa di certo in sordina tra gli addetti ai lavori: “Sono numeri - conclude il commissario Recaldin - che ci fanno guardare con ottimismo alle prossime elezioni regionali, dove avremo l’occasione di poter strappare la Toscana al malgoverno della sinistra e del partito democratico. La provincia di Lucca, dopo anni di sofferenza e di strapotere del PD, suona la carica per tutta la Toscana. E questi numeri sanciscono che sarà proprio la Lega a guidare il centro destra”.