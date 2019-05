Politica



Il consiglio difende Ragghianti e Radio Radicale

mercoledì, 1 maggio 2019, 08:47

di eliseo biancalana

Il consiglio comunale ha respinto la mozione di sfiducia all'assessore allo sport Stefano Ragghianti presentata da Fabio Barsanti (CasaPound). Approvata invece una risoluzione a favore di Radio Radicale.



"Questa mozione prende spunto dalle vicende della Lucchese" ha detto Barsanti esponendo le ragioni della sua mozione di sfiducia. "A mio giudizio lo sport è una materia troppo complessa per essere una terza delega" ha spiegato, riferendosi al fatto che Ragghianti ha anche altre deleghe, tra cui la cultura e il turismo. Il capogruppo di CasaPound ha rimproverato a Ragghianti di essere stato assente in alcuni momenti importanti delle recenti vicende societarie della Lucchese, come la conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà. Barsanti ha inoltre ricordato che l'ultimo intervento pubblico dell'assessore sulla Lucchese è stato fatto il 9 aprile. "Lo sport a Lucca è in condizioni critiche" ha inoltre attaccato il consigliere, citando diverse situazioni di difficoltà, in particolare la condizione degli impianti sportivi.



Ha replicato il sindaco Alessandro Tambellini. "Assegnare più deleghe agli assessori è un fatto normale" ha osservato, ricordando che il comune di Lucca non può avere più di nove assessori. Il sindaco ha ammesso che ci sono situazione critiche negli impianti sportivi, ma ha pure rivendicato che la giunta ha ottenuto dal Coni 750mila euro per rifare la pista di atletica e che verranno stanziati 100mila euro per la pista di pattinaggio sul Brennero. Sulla Lucchese ha difeso l'impegno dell'assessore allo sport per trovare imprenditori interessati ad aiutare la società, ma ha sostenuto che a livello locale non ci sono. "Non vedo perché dovrei togliere una delega all'assessore Ragghianti" ha detto il sindaco.



Critiche alla situazione dello sport a Lucca sono arrivate anche da Massimiliano Bindocci (M5S). Donatella Buonriposi (Lei Lucca) ha proposto di creare una task force dedicata a reperire finanziamenti per le attività sportive. Hanno votato contro la sfiducia il centrosinistra e Lei Lucca; a favore Barsanti e Bindocci. Per il centrodestra erano presenti in aula solo Enrico Torrini e Alessandro Di Vito (SìAmo Lucca) che si sono astenuti.



Il consiglio ha invece approvato una risoluzione a sostegno di Radio Radicale, chiedendo al governo nazionale di prorogare la convenzione per la trasmissione dei lavori parlamentari. La risoluzione è stata presentata dal presidente del consiglio Francesco Battistini. Nelle minoranze si sono detti a favore Barsanti e Buonriposi, mentre ha votato contro Bindocci.