Il presidente della commissione urbanistica Angelini: “La commissione si è riunita oggi per dare importanti risposte ai cittadini”

mercoledì, 22 maggio 2019, 16:04

Un sopralluogo, per verificare il nuovo corso della gestione del canile: una manciata di mesi dopo l'affidamento alla ditta "Ponteverde", che a conclusione dell'apposita gara si occuperà adesso della struttura nei prossimi tre anni. E, soprattutto, per avviare una nuova fase di collaborazione tra istituzioni, gestori e volontari: allo scopo...

mercoledì, 22 maggio 2019, 15:54

Vanno all'attacco i gruppi consiliari di SìAmoLucca, Lucca in Movimento, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega su uno degli eventi più importanti del centro storico

mercoledì, 22 maggio 2019, 12:04

Lo sostengono in una nota congiunta le liste civiche lucchesi SìAmoLucca e Lucca in Movimento, che confermano così di volersi impegnare ben oltre i confini del capoluogo, forti del 15 per cento complessivo avuto nelle amministrative di due anni fa in quel di Lucca

martedì, 21 maggio 2019, 14:31

Il capogruppo di Forza Italia Maurizio Marchetti aveva ottenuto l'impegno per un piano che equiparasse gli edifici scolastici a luoghi di lavoro, con relative norme di sicurezza. E la giunta ora dice: "Più di così non si può fare"

lunedì, 20 maggio 2019, 14:48

Domenica 26 maggio si apriranno i seggi per le elezioni europee. Sarà possibile votare dalle ore 7 alle ore 23. In tutto saranno 86 i seggi nel territorio del Comune di Lucca. In totale sono attesi alle urne 78 mila 324 persone di cui 37 mila 484 maschi e e...

sabato, 18 maggio 2019, 16:52

"Dispiace che il centrosinistra al governo di questa città, alle dure critiche che abbiamo fatto sull'inconcludenza della giunta Tambellini anche nei primi due anni di questo secondo mandato, anziché risponderci punto per punto sferri invece un attacco personale al nostro ex candidato sindaco Remo Santini"