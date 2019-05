Politica



Incarichi per il piano operativo in commissione garanzia

giovedì, 16 maggio 2019, 12:27

di eliseo biancalana

La procedura di gara per la selezione degli specialisti per la redazione del piano operativo e le modalità con le quali si sono successivamente individuati i professionisti sono state al centro dell'odierna seduta della commissione garanzia presieduta da Remo Santini (SìAmo Lucca).



Il tema era stato sollevato in consiglio comunale dal consigliere Marco Martinelli (Forza Italia), che aveva chiesto chiarimenti al sindaco in merito a della problematiche emerse durante la procedura. "È vero, c'è stato un problema di natura tecnica" ha ammesso il dirigente comunale Graziano Angeli in commissione. Angeli e la responsabile unica del procedimento, Antonella Giannini, hanno spiegato come si è svolta la vicenda. Era il 2 luglio dell'anno scorso quando veniva emessa la determina a contrarre che dava il via alla procedura, con base di gara di 121mila euro, IVA inclusa. Tramite piattaforma Start, vennnero invitati a presentare un'offerta 16 professionisti. In risposta al comune arrivò un'unica manifestazione di interesse da parte di una società che poi a ottobre si è aggiudicata la gara con un'offerta di 72mila euro, IVA inclusa.



Nel frattempo però a Palazzo Orsetti si accorgono che sebbene tutti i professionisti erano stati correttamente invitati tramite la piattaforma, non era stata selezionata l'opzione per far partire le notifiche via mail per avvisarli dell'invito. Al comune pensano quindi di annullare l'aggiudicazione e lo comunicano all'aggiudicatario il 16 ottobre. La società risponde con le proprie osservazioni alla fine del mese. Alla fine viene deciso dal comune di informare tutti i professionisti di quanto era avvenuto. "Abbiamo messo tutti quanti nelle condizioni di poter ricorrere" ha spiegato Angeli. Passati i termini di legge senza che nessuna società avesse fatto ricorso, il comune ha proceduto a concludere il procedimento il 4 gennaio affidando l'incarico alla società aggiudicataria.



"La strategia che abbiamo seguito non è stata quella del nascondimento ma di portare alla luce l'errore" ha detto il dirigente. "Tutti hanno avuto le stesse opportunità" ha commentato la vicenda l'assessore Serena Mammini. I consiglieri di maggioranza Pilade Ciardetti (Sinistra con) ed Enzo Giuntoli (PD) si sono detti convinti dalle spiegazioni fornite in commissione. Un giudizio politico critico su come l'amministrazione ha gestito la vicenda è stato espresso da Martinelli (Forza Italia): "Si sono fatti perdere sette mesi alla città che aspetta da tempo il piano operativo. Era più trasparente se il sindaco faceva una comunicazione al consiglio comunale". Nel corso della seduta c'è stata anche una concitata polemica tra il dirigente Angeli e il presidente Santini sulle modalità di espressione della commissione verso l'esterno.