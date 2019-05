Politica



La Sinistra presenta il programma per le elezioni europee

sabato, 4 maggio 2019, 11:52

Conferenza stampa con la presentazione del programma per le elezioni europee da parte de La Sinistra con tre significativi candidati: Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, Roberta Fantozzi della segreteria nazionale di Rifondazione comunista e Sandro Medici, scrittore e giornalista, presente nel comitato de “L’altra Europa”.

“In questi anni l’Europa - ha dichiarato Roberta Fantozzi - ha risposto alla crisi devastante che ha impoverito materialmente, culturalmente e socialmente milioni di cittadini europei con politiche che hanno aggravato le loro condizioni. Da qui è cresciuta un’onda imponente delle destre nazionaliste, razziste, neofasciste aggressiva sul piano culturale e politico, pericolosa e oscurantista sul terreno dei diritti: In Italia, questo governo è impegnato in una lotta quotidiana contro la parte più debole e indifesa della società, a partire dai migranti, nascondendo. Il vero problema, la scandalosa disuguaglianza contro la quale nessun provvedimento serio e rigoroso è stato finora messo in campo.

“Per questo - ha concluso Nicola Fratoianni - sono convinto che in questo Paese ci sia disperatamente bisogno di una forza e di una proposta politica di sinistra. Perché l’Italia vive dentro la vera emergenza a cui dare risposte: la diseguaglianza. Una diseguaglianza che cresce sempre più, e che vede la grande maggioranza della popolazione stare sempre peggio e una piccola minoranza stare sempre meglio. Ecco, qui deve esserci la sinistra: quella che si batte contro la diseguaglianza, per i molti e non per i pochi. Una sinistra che imponga un regime di minimi salariali ovunque, forme di reddito minimo garantito, che imponga programmi minimi comuni di tutela dell’ambiente, di riconversione ecologica, che migliori i livelli minimi nell’offerta formativa e nella tutela della salute. Insomma, un’altra idea della ricostruzione della dimensione sovranazionale".