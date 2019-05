Politica



Le opposizioni: "Piano operativo, altro fallimento della giunta Tambellini”

giovedì, 16 maggio 2019, 16:04

"Piano operativo: altro fallimento della giunta Tambellini". Lo dichiarano in una nota congiunta i gruppi consiliari di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, SìAmo Lucca e Lucca in Movimento a margine della commissione controllo e garanzia convocata, stamani 16 maggio, per far luce sull'iter del procedimento che ha portato all'individuazione dei professionisti per la redazione del Piano. "È grave - spiega la nota - alla luce anche del momento di difficoltà economica che sta vivendo la nostra città, che all'amministrazione Tambellini ci siano voluti oltre 6 mesi (la procedura è stata aperta il 5 luglio 2018 e chiusa il 4 gennaio 2019) per affidare l'incarico per la redazione del piano operativo, importante strumento per ridare linfa al settore edilizio fermo da tempo. Il sindaco Tambellini dopo aver promesso nel marzo 2017 di portare in approvazione il piano operativo entro un anno, non solo non ha mantenuto quanto detto ma è stato colpevolmente in silenzio in tutto questo tempo, senza informare il consiglio e quindi la città sulle falle che sono emerse nella procedura per l'aggiudicazione del servizio per la redazione del Piano stesso". "Visto che - proseguono i gruppi consiliari - secondo quanto dichiarato nel corso della seduta di commissione controllo e garanzia dall'amministrazione, si è verificato un errore nel sistema che non ha permesso ai soggetti invitati alla gara di ricevere la notifica dell'invito medesimo, sarebbe stato più opportuno annullare la gara anziché sospenderla per poi aggiudicarla all'unico soggetto che aveva partecipato (lo stesso che ha redatto il Piano Strutturale). Quanto accaduto - conclude la nota- è solo la punta dell'iceberg di una serie di innumerevoli errori commessi in questi anni dall'amministrazione Tambellini, che si dimostra incapace di guidare la città e che sta bloccando lo sviluppo di Lucca".