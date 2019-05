Politica



Legambiente: "Assi viari, un’opera a metà che non risolve i problemi di mobilità e qualità dell’aria"

sabato, 11 maggio 2019, 21:38

Legambiente Lucca ha presentato le osservazioni al progetto definitivo del primo stralcio degli Assi Viari, riproponendo in particolare la questione della contraddittorietà della programmazione dell’opera, chiedendo chiarimenti relativamente alla procedura che ha determinato l’effettiva programmazione del sistema di Assi Viari con la cd. “Legge Obiettivo”, che ritiene non corretta.



Riteniamo necessario - è scritto in una nota - opporci a questo progetto in quanto dannoso per il territorio, andando ad impegnare ingenti risorse economiche per asfaltare l’ultima area verde fra Lucca e Capannori lungo il paleoalveo del Serchio, limitandosi a spostare il traffico senza contribuire al miglioramento della qualità dell’aria, operando una cesura fra i territori senza fornire apprezzabili miglioramenti in termini di tempi percorrenza per cittadini ed aziende: un’opera in rilevato che rimane sostanzialmente “indifferente” al territorio, con cui non dialoga.



In alternativa - proseguono gli ambientalisti - proponiamo l’adeguamento delle infrastrutture esistenti anche con l’ausilio delle nuove tecnologie (accesso libero all’autostrada per residenti ed aziende), una politica di trasporti merci intermodale su ferro con l’effettivo utilizzo dello polo logistico del Frizzone per operare il collegamento fra la Piana ed il porto di Livorno, il potenziamento della linea ferroviaria Lucca-Aulla, l’attuazione di soluzioni logistiche (Lucca Port a livello di piana), un sistema metro-ferro-tranviario di area vasta in grado di diminuire il traffico del 20% nelle provincie di Lucca Pisa e Livorno, in grado di razionalizzare il trasporto pubblico su gomma, opportunamente cadenzato, mettendo in rete il territorio e favorendola mobilità lenta (ciclistica e pedonale).



Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) a livello provinciale - conclude il comunicato - la cui procedura partecipativa appare interrotta, è la prima occasione per fare un bilancio oggettivo di una pianificazione frammentata ed affrontare concretamente il problema della mobilità.