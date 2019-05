Politica



L'onorevole Zucconi: "Nella provincia di Lucca Fratelli d'Italia sfonda il muro psicologico del 5 per cento, un grazie a tutti i nostri elettori"

lunedì, 27 maggio 2019, 14:00

"E' un bel risveglio quello di questa mattina in casa Fratelli d'Italia - si legge nel comunicato di Fratelli d'Italia - . I risultati delle elezioni europee di ieri, domenica 26 maggio, parlano infatti chiaramente: il partito che fa capo a Giorgia Meloni ottiene nella Provincia di Lucca un risultato che supera il 5 per cento, con picchi ben oltre il sei (vedi i comuni di Bagni di Lucca, Forte dei Marmi, Montecarlo e Sillano Giuncugnano) e lo conferma a Lucca, Viareggio e Massarosa. La stessa Provincia di Lucca, inoltre, è quella che ha visto crescere maggiormente FdI rispetto a tutta la Toscana, con un incremento dell' 1,5 per cento".

"Siamo davvero felici per questo importante risultato, sia provinciale che nazionale - afferma il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo Zucconi. La provincia di Lucca è riuscita a sfondare il 'muro psicologico' del 5 per cento, mentre a livello nazionale abbiamo ottenuto un 6,4 per cento che ci indirizza a pieno titolo a Bruxelles: finalmente è arrivato il momento di farci sentire anche sui banchi europei. Voglio ringraziare a nome mio e di tutto il partito tutti gli elettori che hanno dato fiducia in Fratelli d'Italia, un voto utile e indispensabile per dare un segnale al nostro governo e all'Europa tutta, quell'Europa dove all'interno del Gruppo dei Conservatori FdI rappresenterà la Nazione con determinazione e passione. E' giunto poi il momento di pensare concretamente ad una guida politica alternativa per il nostro Paese; l'Italia ha bisogno di un Governo di centrodestra determinato ed in grado di compiere scelte nette a favore del Lavoro, delle Imprese e della Famiglia.

Adesso non resta che attendere l'inizio dello spoglio delle amministrative alle 14:00 nei 19 comuni della Provincia che vanno al voto – conclude Zucconi - sono sicuro che anche in questo caso ci leveremo delle grandi soddisfazioni".