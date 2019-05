Politica



L'opposizione: "La nostra compattezza dà fastidio, dal Comune solo livore e zero risultati"

sabato, 18 maggio 2019, 16:52

"Dispiace che il centrosinistra al governo di questa città, alle dure critiche che abbiamo fatto sull'inconcludenza della giunta Tambellini anche nei primi due anni di questo secondo mandato, anziché risponderci punto per punto sferri invece un attacco personale al nostro ex candidato sindaco Remo Santini, scegliendo ancora una volta il livore perché a corto di argomenti per controbattere le puntuali denunce sui mancati obiettivi centrati dall'amministrazione e sulle condizioni in cui versa Lucca". Lo sostengono in una nota congiunta i gruppi consiliari di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, SìAmoLucca e Lucca in Movimento.

"A dare fastidio è evidentemente l'unità della coalizione formata da partiti di centrodestra più civiche e quindi la compattezza che sta dimostrando l'opposizione, un elemento sicuramente nuovo rispetto alla passata consiliatura, a cui forse qualcuno guarda con nostalgia" aggiunge la nota.

"Eppure, sia la giunta che i partiti che la sostengono devono farsene una ragione: noi svolgiamo solo e semplicemente il nostro ruolo e continueremo a farlo, mettendo in luce i fallimenti del Comune, avanzando le nostre proposte (che vengono quasi sempre bocciate) e cercando al contempo di dare voce alla città nelle future scelte, come abbiamo dimostrato con il recente consiglio comunale straordinario su "Lucca 2030", il cui successo notiamo che continua ad essere ancora non digerito e addirittura sbeffeggiato da Palazzo Orsetti e dalla maggioranza, che per colpire noi in realtà attacca le oltre 40 persone che si sono iscritte a parlare. Dunque - conclude la nota congiunta dell'opposizione - da parte nostra nessuna acrimonia mal tollerata da qualcuno, piuttosto una sintonia mai stata forte come in questo momento, per difendere Lucca da una deriva preoccupante".