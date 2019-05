Politica



Lucca 2030 in 12 opinioni

lunedì, 6 maggio 2019, 22:47

di eliseo biancalana

Sono stati davvero tanti gli spunti emersi dal consiglio comunale dedicato alla Lucca del 2030. Ecco le opinioni di Andrea Colombini, Emanuele Vietina, Ademaro Cordoni, Michele Urbano, Gemma Urbani, Stefano Varia, Roberto Favilla, Marco Innocenti, Enrica Lemmi, Alessandro Sesti, Moreno Micheloni e Fausto Borella.

Il primo a intervenire nell'aula di Palazzo Santini è stato Andrea Colombini, fondatore del Festival Puccini e la sua Lucca. "Cultura e turismo sono strategici per la città. "Lucca – ha dichiarato – ha due punti di forza, Giacomo Puccini e le Mura". Colombini ha lanciato alcune proposte ai consiglieri comunali: aumentare le risorse per l'assessorato alla cultura, creare dei tavoli per creare sinergia tra le realtà del territorio e investire di più nella sponsorizzazione sul web. "E chi dice che c'è bisogno di un festival giornaliero dedicato a Puccini si ricordi che ce n'è già uno che da sedici anni funziona benissimo" ha chiosato. "Il patrimonio per un grande rilancio ce lo abbiamo" è la considerazione del giornalista Marco Innocenti. Che suggerisce: "Prendiamo dagli organizzatori dei grandi eventi il know out per valorizzarlo".

Se si parla di eventi certamente a livello locale si parla di Lucca Comics and Games. Il presidente e il direttore di Lucca Crea, Mario Pardini ed Emanuele Vietina, non hanno voluto far mancare il loro punto di vista sulla domanda all'ordine del giorno del consiglio: "Lucca Capitale o città ai confini dell'impero?". "Lucca è capitale del fumetto dal 1966 e dal 1993 è capitale dei giochi – ha dichiarato a La Gazzetta di Lucca Vietina – E nel terzo millenio lo sarà della transmedialità". Il direttore ha una visione internazionale. "Lucca funziona se funziona per il mondo – ha spiegato – Lucca Comica and Games mette al centro il patrimonio storico della città combinandolo con le nuove tecnologie dell'industria creativa". "Non siamo noi a dover proporre qualcosa all'amministrazione comunale – è invece la considerazione di Alessandro Sesti (il papà del Festival della Sintesi) –. La nostra proposta è in quello che facciamo. Il comune deve scegliere le buone idee sulle quali deve impostare il futuro".

L'importanza della cultura e del turismo sono stati un tema ricorrente nei diversi interventi. "Benissimo i dati positivi nel trend del turismo – ha commentato a La Gazzetta di Lucca la professoressa Enrica Lemmi (Fondazione Campus) – ma quali flussi turistici?" La docente sottolinea la necessità di profilare meglio l'offerta turistica della città. "Per fare questo bisogna lavorare per dare un'accoglienza qualificata" ha detto la docente. "Speriamo vada in porto il progetto della Manifattura che porterebbe un altro polo universitario dentro la città" ha aggiunto. "Facendo l'esperto enogastronomico con Marco Polo TV ho girato l'Italia – ci ha detto Fausto Borella –. Più vedo tutte le città d'Italia più riconosco in Lucca una bellezza e una vivibilità unica". Il mastro d'olio mette però in guardia dal rischio di cadere nella "sciatteria". "Se noi si diventa banali come altre città, poi non c'è bisogno di venire a Lucca" ha osservato, invocando un maggior rispetto delle regole.

Non hanno fatto mancare la loro voce i rappresentanti delle attività produttive. "È una cosa nuova, senz'altro una bella apertura" ha commentato l'iniziativa del consiglio comunale aperto il presidente della Confcommercio Ademaro Cordoni, presente con il direttore Rodolfo Pasquini. Il presidente ha sottolineato due temi che gli stanno particolarmente a cuore: l'accessibilità della città e la valorizzazione dei centri commerciali. E ha espresso dispiacere per la possibile perdita di autonomia della camera di commercio di Lucca. Per il mondo delle imprese Stefano Vania (Confindustria Toscana Nord) ha sottolineato l'importanza del tema delle infrastrutture: "Siamo molto, molto indietro perché non si prendono le decisioni. Si parla da 20 anni di assi viari... Il territorio non ne può prescindere, non solo le imprese". D'accordo sull'importanza degli assi viari anche Roberto Favilla (Confesercenti): "Gli assi viari bisogna in tutti i modi riuscire a farli". Il direttore ha messo in evidenza anche il tema dei "contenitori vuoti": il Mercato del Carmine, il Mercato di Pulia, Campo di Marte. Luoghi ancora in cerca di autore.

Lucca 2030 non potrà prescindere anche dai temi della sostenibilità e della salute. "Ho presentato ai consiglieri il progetto di sviluppo per il progresso socio-economico del territorio" ha detto poco dopo il suo intervento Michele Urbano (Legambiente). "La nostra proposta riguarda la mobilità sostenibile e il potenziamento del trasporto pubblico attraverso una metro-ferro-tranvia". Urbano ha suggerito di puntare sui fondi europei del Green Capital Awards. Sulla sanità, non hanno mancato di far sentire la loro voce i comitati.Gemma Urbani individua tre trend problematici per il futuro: l'invecchiamento della popolazione, l'impoverimento e la carenza di medici, soprattutto di base. Al comune chiede di impegnarsi per adeguare il pronto soccorso, ripristinare il reparto oncologia e a insistere con l'Asl affinché aumenti i posti letto.

Nel futuro di Lucca ci dovrà essere spazio per lo sport. "Crediamo sia prioritario mettere la Lucchese tra le priorità" è l'opinione di Moreno Micheloni (Lucca United). "Il comune deve coinvolgere il tessuto imprenditoriale locale" è la sua convinzione. Ma ci sarà ancora la Lucchese nel 2030? "Lo striscione di domenica allo stadio diceva che non moriremo mai" ha risposto.