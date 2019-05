Politica



Lucca Capitale o città ai confini dell'impero? Boom del consiglio comunale ideato da Santini

sabato, 4 maggio 2019, 09:44

Perché a iscriversi a parlare sono state ben 45 persone: c'era tempo fino a mezzogiorno di oggi per poter presentare la propria candidatura ad affrontare l'argomento, e alla fine la sorpresa: una raffica di richieste. I nomi? Si va da esponenti della musica e della cultura di livello internazionale ai vertici universitari, fino a rappresentanti di categorie economiche (Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Confartigianato e Cna) ma anche responsabili di importanti manifestazioni come "Lucca Comics & Games", "Puccini e la sua Lucca" e "Lucca Film Festival", esponenti di alcuni storici comitati che da anni operano sul nostro territorio. Infine rappresentanti di associazioni ambientaliste, nonché giornalisti ed esperti nel campo dell'architettura, degli ordini professionali e dello sport come Lucca United e altre associazioni.

Una voglia di partecipazione davvero incredibile, che ringamba l'opposizione a due anni dall'insediamento del governo Tambellini bis. Un clamoroso risultato che nessuno aveva messo in conto (forse solo Santini ci credeva...) e che testimonia come ci sia la voglia di confrontarsi sul futuro di una Lucca che attualmente sembra al palo su numerose questioni.

A quanto si apprende, il consiglio comunale sarà interamente aperto agli esterni: a intervenire all'inizio saranno soltanto il sindaco e Santini, in qualità appunto di primo firmatario della richiesta. Niente dibattito sui suggerimenti, le proposte e le eventuali polemiche che scaturiranno dagli interventi, discussione che sarà rinvita ad una seduta successiva. Si tratterà di una seduta fiume che partirà alla 17 e andrà avanti presumibilmente fino alle 23 della sera, senza pause. Proprio a Santini, ideatore dell'iniziativa che è resa possibile grazie alle firme dei 9 consiglieri comunali della coalizione di centrodestra, abbiamo chiesto un commento.

"E' incredibile quello che è successo - spiega - ci aspettavamo una bella reazione, ma non in questi termini. Abbiamo sempre detto che abbiamo a cuore le sorti di Lucca e lo abbiamo dimostrato. A due anni dall'insediamento del consiglio comunale, ritengo che questo sia il momento più alto che vivremo, nella sede istituzionale per eccellenza. Sono fiero di questo risultato, che è la risposta migliore a quanti ci chiedono conto del nostro impegno di pungolo nei confronti dell'amministrazione, mai venuto meno, e che verrà suggellato da una seduta del consiglio comunale per certi versi davvero storica".