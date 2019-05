Lucca, via libera della Regione agli Assi viari

Altri articoli in Politica

martedì, 7 maggio 2019, 15:35

Duro scontro, nel Consiglio straordinario sulla città del futuro, tra Anpi e CasaPound. Che per bocca del Consigliere comunale Fabio Barsanti attacca l'associazione dei partigiani: "Estranei al clima della serata come dalla realtà attuale, chiedano scusa a Lucca"

martedì, 7 maggio 2019, 15:23

Lo sottolineano in una nota le liste civiche e i partiti di centrodestra nel day after della seduta aperta in cui hanno preso la parola oltre 40 esponenti del mondo del turismo, della cultura, delle categorie economiche e dei comitati

martedì, 7 maggio 2019, 11:32

La richiesta arriva dal capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti con una mozione su questa primavera da era glaciale che ha colpito in varia misura tutto il territorio regionale, con grande preoccupazione presso gli imprenditori agricoli che vedono a rischio le loro coltivazioni, ma anche per gli...

martedì, 7 maggio 2019, 01:49

Il consigliere comunale Donatella Buonriposi, al termine della seduta di consiglio comunale, non ha esitato a stigmatizzare l'intervento in aula della presidente dell'Anpi lucchese Rosalba Ciucci

martedì, 7 maggio 2019, 01:38

Rosalba Ciucci, presidente dell'Anpi lucchese è intervenuta in consiglio comunale per sei minuti cercando di insegnarci che la democrazia e la Resistenza sono, in questo momento, in pericolo per colpa, a Lucca, di Fabio Barsanti e di CasaPound. Il video

lunedì, 6 maggio 2019, 22:47

Sono stati davvero tanti gli spunti emersi dal consiglio comunale dedicato alla Lucca del 2030. Ecco le opinioni di Andrea Colombini, Emanuele Vietina, Ademaro Cordoni, Michele Urbano, Gemma Urbani, Stefano Varia, Roberto Favilla, Marco Innocenti, Enrica Lemmi, Alessandro Sesti, Moreno Micheloni e Fausto Borella