Politica



Marco Chiari: "La crescita di Fratelli d'Italia in tutta la Provincia di Lucca risultato di impegno, serietà e determinazione"

martedì, 28 maggio 2019, 14:15

"E' frutto di impegno e determinazione l'ottimo risultato ottenuto da Fratelli d'Italia in tutta la Provincia di Lucca alle elezioni di domenica scorsa, dove i numeri parlano chiaro: un risultato che supera il 5%, con picchi ben oltre il sei (vedi i comuni di Bagni di Lucca, Forte dei Marmi, Montecarlo e Sillano Giuncugnano) e lo conferma a Lucca, Viareggio e Massarosa. La stessa Provincia di Lucca, inoltre, è quella che ha visto crescere maggiormente FdI rispetto a tutta la Toscana, con un incremento dell' 1,5%".

Sono queste le parole del Segretario Provinciale di FdI Marco Chiari all'indomani dei risultati di amministrative ed europee, che hanno visto il partito che fa capo a Giorgia Meloni ottenere una importante e costante crescita in tutti i comuni della provincia.

"Saluto i nuovi Sindaci che gli elettori hanno scelto quali loro rappresentanti, così come deve essere in democrazia, dove chi vota ha supremo potere decisionale. Non vediamo l'ora di iniziare a lavorare laddove abbiamo vinto, mentre nei comuni dove abbiamo perso, i nostri consiglieri faranno una costante e vigile opposizione.

A Capannori, nonostante la sconfitta, siamo riusciti ad entrare in consiglio comunale, mentre a Massarosa l'appoggio di Fratelli d'Italia è stato fondamentale per la vittoria del candidato di centrodestra Alberto Coluccini.

A tale proposito- prosegue Chiari - voglio ringraziare Andrea Recaldin e Maurizio Marchetti di Lega e Forza Italia, con i quali abbiamo fatto squadra pensando sempre e solo al bene comune e alla vittoria del candidato.

Ringrazio infine tutti i candidati, i tesserati, gli amici e i simpatizzanti che negli ultimi mesi si sono impegnati in questa campagna elettorale –conclude; le nostre liste erano composte soprattutto da giovani che con il loro impegno, costanza, serietà e determinazione hanno permesso a Fratelli d'Italia di raggiungere questo importante traguardo nella Provincia di Lucca e sono sicuro sapranno far aumentare il nostro gradimento sul territorio".