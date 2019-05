Politica



Olivati (Lucca Civica): "Assunzioni, il comune torna a svolgere il proprio ruolo"

sabato, 4 maggio 2019, 13:36

Gabriele Olivati, consigliere comunale di "Lucca Civica", interviene in merito alle assunzione previste al comune di Lucca.



"Dopo tanti anni - esordisce -, il comune torna a svolgere il proprio ruolo, assumendo a tempo indeterminato quattro operatori nel settore dei lavori pubblici".

"I nuovi dipendenti - spiega - andranno a potenziare la cura del verde pubblico e le piccole manutenzioni, e la notizia ha una grande rilevanza: si inverte la tendenza che vedeva i comuni in piena smobilitazione, ridotti al ruolo di meri appaltatori. Una situazione che non ha prodotto i risultati sperati, tra carenza di risorse e impossibilità di un controllo effettivo".

"A Lucca - conclude - dobbiamo invece credere nella centralità degli enti pubblici per l'erogazione di servizi fondamentali. Questo non significa tornare a un passato in cui il settore statale era ipertrofico e inefficiente. Al contrario, significa valorizzare le professionalità presenti nella pubblica amministrazione, e amministrare in modo oculato. Il risanamento dei bilanci e la razionalizzazione delle partecipate, operati dall'amministrazione Tambellini, sono stati portati avanti proprio perché si crede nel settore pubblico, che deve essere finalizzato a fornire servizi con minori sprechi possibili. Ora è il momento di aggiungere risorse, potenziando la possibilità di intervenire laddove è veramente necessario: come la cura per le piccole cose, che fanno però, molto spesso, grande differenza nella qualità della vita dei cittadini".