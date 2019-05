Politica



Partiti e civiche di centrodestra: "I risultati delle Europee a Lucca sono un avviso di sfratto a Tambellini"

lunedì, 27 maggio 2019, 20:28

"Il risultato delle elezioni Europee nel comune di Lucca sono un avviso di sfratto alla giunta Tambellini: il sindaco ne prenda atto e si dimetta". E' l'affondo dei gruppi consiliari di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia (coalizione uscita vincente dalle consultazioni di ieri) e delle liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento. Che intervengono con un documento congiunto all'indomani del voto.

"La coalizione di centrodestra è maggioranza nel comune di Lucca con quasi dieci punti di distacco dalla coalizione di sinistra. È un chiarissimo segnale lanciato dai lucchesi che sono stanchi di questa amministrazione e lo hanno sottolineato in maniera decisa, bocciando inesorabilmente questo secondo mandato - attacca l'opposizione -. La città è sporca e tenuta male, il livello di insicurezza percepito è tra i più alti in Italia, per Lucca non ci sono piani di rilancio concreti, mentre progetti di recupero come ex Manifattura, Mercato del Carmine, Pulia e riutilizzo del Campo di Marte sono al palo, il piano operativo con cui ridisegnare lo sviluppo del territorio è in fortissimo ritardo, come qualità dei servizi sanitari e ospedalieri, vedi il San Luca, siamo fanalino di coda. E l'elenco sarebbe ancora lunghissimo".

Per i gruppi consiliari di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, SìAmoLucca e Lucca in Movimento, l'inerzia della giunta targata centrosinistra ha ricevuto una batosta.

"A due anni dal voto per le amministrative, il bilancio per l'amministrazione Tambellini è fallimentare, e sia lui che lo schieramento che lo sostiene devono rendersene conto senza nascondere la testa sotto la sabbia - conclude la nota di partiti e civiche di centrodestra -. Il malcontento è salito di mese in mese e gli elettori, a cui avevamo chiesto (in concomitanza con le Europee) di dare un messaggio anche nei confronti dell'attività del Comune, hanno espresso un giudizio inequivocabile".