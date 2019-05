Politica



Per Lucca e i Suoi Paesi: "Assi viari, le posizioni dei comitati non possono rappresentare la collettività"

venerdì, 3 maggio 2019, 09:14

Il gruppo Per Lucca e i Suoi Paesi si inserisce nel dibattito sugli assi viari auspicando una proficua convergenza di maggioranza ed opposizioni che porti alla necessaria apertura dei cantieri.



"Il dibattito che si sta svolgendo a Lucca relativamente alla realizzazione del sistema viario tangenziale sembra volerci riportare indietro nel tempo - è scritto in una nota -. Come in anni passati i comitati che si oppongono alla realizzazione dell'infrastruttura convocano assemblee e partecipano ai consigli comunali, mentre i politici stentano a prendere posizioni chiare".



"Ci chiediamo - prosegue la nota - che fine hanno fatto tutti gli sforzi impegnati dalla provincia e dai comuni di Lucca e Capannori per fornire le indicazioni necessarie per progettare l'opera e iniziare l'iter che avrebbe portato alla sua realizzazione. Per anni, nella sede provinciale si tennero incontri cui le amministrazioni parteciparono dando suggerimenti e portando il loro punto di vista. Per quasi per tutti i partiti la viabilità era necessaria e da farsi. Ora, al termine di un iter lungo e faticoso, qualcuno pare voler rimettere in discussione l'opera".



"Per Lucca e i suoi paesi da sempre ritiene che gli assi nord-sud ed est-vest siano opere essenziali per l'area urbana della piana di Lucca. In anni di dibattiti ed approfondimenti si è giustamente ritenuto che la soluzione migliore fosse quella di un asse tra la zona di Marlia e quella di Antraccoli e di un collegamento di questo con i caselli autostradali di Lucca Est, Ovest e Capannori. I tratti realizzati di tangenziale tra Lucca Ovest e viale Europa e tra questo e Vicopelago si inseriscono nel disegno complessivo e potranno funzionare appieno solo completando la viabilità come previsto. Molto discutibili appaiono anche le perplessità del sindaco di Capannori Menesini. Per Lucca e i suoi paesi concorda certo sul fatto che l'asse Est – Ovest del comune di Lucca sia essenziale, ma in ogni caso i lavori debbono e possono partire con l'asse Nord – Sud, strada che toglierebbe i camion da Marlia e Lammari e quindi opera necessarissima al territorio capannorese quanto e più di quanto non lo sia per quello lucchese".



"Da rigettare è poi la posizione di Menesini quando richiede che la viabilità sia progettata a raso. Avere su una tangenziale incroci a raso costituirebbe un pericolo mortale e creerebbe anche la possibilità del crearsi di una pressione speculativa che porterebbe all'edificazione di immobili lungo il tracciato. Le proposte di Menesini rischiano di creare un nuovo viale Europa, mentre quel che ci vuole è una viabilità protetta, veloce e sicura, che tolga il traffico da quartieri e paesi. D'altro canto, per capire quel che diciamo basterebbe visitare la città di Pistoia che da anni ha un funzionale asse Nord – Sud in rilevato il quale costituisce per noi un valido esempio. Per Lucca e i suoi paesi auspica, a Lucca come a Capannori, una proficua convergenza di maggioranza ed opposizioni che porti alla necessaria apertura dei cantieri. Questo anche considerando che le posizioni dei comitati non possono rappresentare la collettività della Lucchesia; in verità la maggioranza dei cittadini e delle associazioni di categoria che rappresentano gli imprenditori sono favorevoli alla nuova tangenziale e il loro punto di vista non potrà essere ignorato dalla politica".