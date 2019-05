Politica



Piano del cibo, dubbi del centrodestra in commissione

giovedì, 2 maggio 2019, 20:49

di eliseo biancalana

Parere favorevole delle commissioni politiche formative e regolamento alla proposta di delibera per l'approvazione del piano intercomunale del cibo e per la contestuale approvazione della bozza di convenzione per la gestione associata della funzione e dei servizi collegati al piano. La proposta andrà in consiglio comunale martedì 7 maggio.

Il piano è stato illustrato dall'assessore alla partecipazione Gabriele Bove. La convenzione mette in sinergia i comuni di Lucca, Capannori, Porcari, Villa Basilica e Altopascio sulle tematiche connesse al cibo e istituisce una cabina di regia per coordinare le politiche sulla materia nella Piana. Cinque aree di intervento: gli stili di vita, l'accesso e lo spreco di cibo, l'alimentazione nelle scuole, gli orti urbani e la produzione locale. Per ascoltare le esigenze del territorio è prevista la creazione di un'assemblea del cibo che coinvolga associazioni ed enti del territorio.

Perplessità sull'iniziativa sono state espresse dal centrodestra. "Sono parole bellissime ma cosa accade in concreto?" ha chiesto Simona Testaferrata (Forza Italia). Enrico Torrini (SìAmo Lucca) ha invece sollevato dubbi sul fatto che siano i sindaci a individuare i portatori di interesse da coinvolgere. Tra i consiglieri è comunque emersa una sensibilità condivisa sulla lotta agli sprechi alimentari. Testaferrata, Gianni Giannini (PD) e Francesco Lucarini (Sinistra con) si sono espressi affinché il comune favorisca le attività di recupero del cibo a fini sociali. "Intanto lo spreco andrebbe evitato" ha commentato Donatella Buonriposi (Lei Lucca), sottolineando l'importanza di una buona educazione alimentare nelle famiglie e nelle scuole.

Hanno votato a favore della proposta il centrosinistra e Lei Lucca. I consiglieri del centrodestra si sono astenuti o non hanno partecipato al voto.