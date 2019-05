Piazzale Boccherini, Marchini: "Lavori finiti per i Comics"

Altri articoli in Politica

venerdì, 31 maggio 2019, 09:42

Lo sottolineano in una nota le liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento

giovedì, 30 maggio 2019, 13:26

“La situazione di carenza di medici che si sta verificando al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lucca è preoccupante ed è necessario che vengano assunti velocemente provvedimenti che garantiscano la copertura di tutti i turni senza caricare ulteriormente il lavoro del personale della struttura". Così afferma il sindaco Alessandro Tambellini

giovedì, 30 maggio 2019, 12:10

A ricapitolare i perché e i per come il pronto soccorso di Lucca oggi si ritrovi, per ammissione della stessa Asl, in emergenza camici bianchi è il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti

mercoledì, 29 maggio 2019, 15:45

"ll nuovo regolamento di polizia urbana tanto sbandierato dal Comune come un provvedimento rivoluzionario, in realtà si sta rivelando un flop perché non viene applicato. E' quanto emerge dal numero delle multe effettuate". A rivelare i dati sono i gruppi consiliari di SìAmoLucca, Lucca in Movimento, Lega, Forza Italia e...

mercoledì, 29 maggio 2019, 13:02

Sarà costruito con un percorso partecipato con associazioni, comitati, università e professionisti

martedì, 28 maggio 2019, 17:17

È quanto dichiara Fabio Barsanti, coordinatore provinciale di CasaPound all'indomani del voto europeo e amministrativo