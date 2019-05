Politica



Piazzale Boccherini, Marchini: "Subappalti, rispettate regole"

venerdì, 31 maggio 2019, 16:08

di eliseo biancalana

L'amministrazione comunale ha risposto a una interrogazione del consigliere comunale Giovanni Minniti (Lega) concernente i subappalti per i lavori a Piazzale Boccherini. "Sono state seguite le procedure previste dal codice degli appalti" ha assicurato l'assessore Celestino Marchini.

Dell'argomento si è parlato durante l'odierna riunione della commissione lavori pubblici, convocata su richiesta dei consiglieri di minoranza Cristina Consani (SìAmo Lucca), Nicola Buchignani (Fratelli d'Italia) e Massimiliano Bindocci (M5S). Nella risposta del responsabile unico del procedimento, ingegner Andrea Biggi, al capogruppo leghista, si specifica che la ditta vincitrice dell'appalto ha richiesto l'autorizzazione, e gli è stato concessa, per due subappalti. La ditta ha inoltre comunicato la presenza nel cantiere di altre otto ditte presenti per l'esecuzione di lavori, ma in questo caso non si tratta di subappalti ai sensi dell'articolo 105 del codice dei contratti. "Ad oggi il limite del 30 per cento dell'importo totale sub appaltabile è stato rispettato" ha assicurato il rup.

Nel corso della seduta i consiglieri delle minoranze hanno anche sollecitato a verificare se la vicinanza fra lo scavo per il sottopasso e le officine ex Lazzi non possa comportare problemi sotto il profilo della qualità delle acque sotterrane.