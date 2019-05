Politica



Progetto della "montagnola", i consiglieri Bianucci e Ciardetti chiedono alcune modifiche: "L'area resti interamente a verde"

giovedì, 16 maggio 2019, 14:10

L'area della montagnola resti, nella sua interezza, a verde e ad erba; si salvaguardino le alberature presenti, prevedendo nuove piantumazioni; si ripensi il progetto di realizzazione della copertura prevista, studiando ipotesi meno impattanti.

Sono le richieste che i consiglieri comunali di Sinistra con Tambellini, Daniele Bianucci e Pilade Ciardetti, hanno avanzato all'Amministrazione comunale in merito al progetto dei quartieri social a San Concordio, nel corso di una riunione a cui, tra gli altri, ha partecipato anche il vicesindaco Giovanni Lemucchi.

"Le opere di riqualificazione in programma a San Concordio, come a San Vito e a Sant'Anna, possibili grazie ai finanziamenti ottenuti dal Comune, rappresentano un momento strategico ed irrinunciabile per il rilancio dei nostri quartieri – sottolineano i consiglieriBianucci e Ciardetti – e risultano molto attese dai cittadini di queste zone. Per quanto attiene la parte del progetto relativo alla cosiddetta "montagnola", a nostro avviso è indispensabile che sia il più possibile condivisa con gli abitanti. Assieme ad altri amministratori, in questi mesi abbiamo svolto un ruolo da protagonisti nel tentativo di aprire un confronto proficuo tra l'Amministrazione comunale ed il quartiere: è stato possibile, in quella sede, addivenire ad un punto di accordo evoluto, rispetto al progetto di riqualificazione del parco "Saharawi", limitrofo alla biblioteca popolare. E sarà nostra cura coinvolgere i cittadini, in uno spirito di autentica partecipazione, pure in fase di realizzazione del cantiere. Anche per l'area della "montagnola", siamo convinti che sia ancora possibile, oltre che importante, ascoltare le richieste che, da più parti, vengono nel merito avanzate: e che noi in larga parte condividiamo. In particolare, chiediamo: che l'area della montagnola resti, nella sua interezza, a verde e ad erba; che si salvaguardino le alberature presenti, prevedendo nuove piantumazioni; che si ripensi il progetto di realizzazione della copertura, studiando ipotesi meno impattanti. La riqualificazione del quartiere, infatti, non può che avvenire nel massimo rispetto della sicurezza ambientale del territorio: questo è lo spirito con cui, sempre, opera la nostra Amministrazione comunale".