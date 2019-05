"Sconti su tasse comunali in cambio di manutenzione del territorio", mozione di Barsanti (CasaPound) per introdurre il baratto amministrativo

Altri articoli in Politica

giovedì, 16 maggio 2019, 16:04

Lo dichiarano in una nota congiunta i gruppi consiliari di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, SìAmo Lucca e Lucca in Movimento a margine della commissione controllo e garanzia convocata, stamani 16 maggio, per far luce sull'iter del procedimento che ha portato all'individuazione dei professionisti per la redazione del Piano

giovedì, 16 maggio 2019, 14:10

L'area della montagnola resti, nella sua interezza, a verde e ad erba; si salvaguardino le alberature presenti, prevedendo nuove piantumazioni; si ripensi il progetto di realizzazione della copertura prevista, studiando ipotesi meno impattanti. Sono le richieste dei consiglieri comunali di Sinistra con Tambellini, Daniele Bianucci e Pilade Ciardetti

giovedì, 16 maggio 2019, 12:27

La procedura di gara per la selezione degli specialisti per la redazione del piano operativo e le modalità con le quali si sono successivamente individuati i professionisti sono state al centro dell'odierna seduta della commissione garanzia presieduta da Remo Santini (SìAmo Lucca)

mercoledì, 15 maggio 2019, 17:10

Il commento, in una nota congiunta, dei gruppi di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega con le liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento

mercoledì, 15 maggio 2019, 09:13

La questione, si legge nell’interrogazione, riguarda in particolare la clinica San Camillo di Forte dei Marmi, la casa di cura Santa Zita e la clinica Barbantini di Lucca

martedì, 14 maggio 2019, 16:10

Daniele Boschi è stato premiato sabato a Siena come BLSD Angel, per aver mantenuto in vita un uomo in arresto cardiaco lo scorso gennaio a Lucca. Boschi si trovava in via Rosi quando un uomo che era con lui è caduto a terra, colto dal malore.