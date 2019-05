Politica



SìAmoLucca e Lucca in Movimento: "A Capannori sosteniamo Bartolomei e la lista Svolta Comune"

mercoledì, 22 maggio 2019, 12:04

"Alle elezioni comunali di Capannori il nostro sostegno convinto va al candidato sindaco Salvadore Bartolomei, con l'invito a votare i candidati al consiglio comunale della lista civica Svolta Comune". Lo sostengono in una nota congiunta le liste civiche lucchesi SìAmoLucca e Lucca in Movimento, che confermano così di volersi impegnare ben oltre i confini del capoluogo, forti del 15 per cento complessivo avuto nelle amministrative di due anni fa in quel di Lucca.



"Abbiamo seguito passo dopo passo e collaborato fattivamente alla nascita della civica capannorese Svolta Comune, che consideriamo una nostra gemella per impostazione, valori e radicamento sul territorio - si legge nel documento - quindi non abbiamo dubbi sul dare indicazione ai capannoresi di sostenerla, perché insieme ai partiti di centrodestra crediamo che sarà protagonista di quel cambiamento di cui la comunità ha bisogno, dopo 15 anni di potere gestito, in modo discutibile, dal centrosinistra. Riteniamo che senza alternanza non ci sia democrazia, ma soprattutto riteniamo che il programma di Bartolomei sia innovativo e possa rappresentare quello sviluppo del territorio non piu' rinviabile per un Comune così importante. La lista civica Svolta Comune puo' essere il motore di questa rivoluzione".