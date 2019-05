Politica



SìAmoLucca e Lucca in Movimento: "Grave che il Festival del Volontariato non commemori Maria Pia Bertolucci"

sabato, 11 maggio 2019, 10:19

"La nostra città accoglie in questi giorni una nuova edizione del Festival del Volontariato, ma nel programma non c'è traccia di un ricordo di Maria Pia Bertolucci: una grave e ingiustificabile dimenticanza". Lo sostengono in una nota le liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento.



"Non possiamo che essere stupefatti e sbigottiti - commentano i consiglieri comunali Remo Santini, Serena Borselli, Cristina Consani, Serena Borselli, Alessandro Di Vito, Enrico Torrini -. Al momento della morte della Bertolucci, ci fu una gara ad esaltarne le doti e ad annunciare che si sarebbero fatte iniziative in sua memoria, che richiamassero il suo impegno e non facessero disperdere il patrimonio della sua esperienza. Ma a nemmeno tre mesi dalla sua scomparsa, con l'occasione della nuova edizione del Festival, nessuno ha pensato ad inserire ad esempio un convegno o una tavola rotonda che ne parlasse o fosse a lei intitolato, oppure un ricordo ufficiale dell'impegno fondamentale di questa donna con una breve cerimonia, o ancora una semplice dedica sul fitto programma di dieci pagine che illustra tutto ciò che accadrà durante la rassegna".



Invece nulla. In queste dieci pagine non è nemmeno citata. Le liste civiche ritengono il fatto davvero inspiegabile. "Maria Pia, partendo dalle esperienze locali come Capannori e Lucca, nella sua vita è arrivata a ricoprire i più importanti incarichi: da vice presidente vicaria del Cnv (Centro nazionale del volontariato), a membro del direttivo nazionale della Misericordia, incarnando di fatto una delle figure di maggiore rilievo italiano del terzo settore - concludono i cinque consiglieri comunali -. Come è possibile dunque che nel Festival che parte oggi non si sia trovato uno spazio per lei? La circostanza è grave e profondamente irrispettosa. Gli organizzatori dovrebbero chiedere scusa alla città e alla famiglia, oltre che trovare un modo per rimediare. Certo, non è solo con le celebrazioni ma soprattutto con l'azione quotidiana che si puo' lavorare per non disperdere il testamento spirituale e morale della Bertolucci, ma in questo caso una commemorazione era doverosa. Oggi con questa nota, e con il Festival in pieno svolgimento ma in preda ad amnesie, Maria Pia la ricordiamo noi"