Politica



Sopralluogo della commissione lavori pubblici ed ambiente e dell'osservatorio per gli affari animali al canile: "Garantiamo la nostra massima collaborazione, torneremo periodicamente"

mercoledì, 22 maggio 2019, 16:04

Un sopralluogo, per verificare il nuovo corso della gestione del canile: una manciata di mesi dopo l'affidamento alla ditta "Ponteverde", che a conclusione dell'apposita gara si occuperà adesso della struttura nei prossimi tre anni. E, soprattutto, per avviare una nuova fase di collaborazione tra istituzioni, gestori e volontari: allo scopo di una cura, sempre più attenta, dei cani e degli altri animali ospitati.

Con questo obiettivo stamani (mercoledì 22 maggio), la commissione lavori pubblici ed ambiente, presieduta da Daniele Bianucci, e l'osservatorio per gli affari animali del Comune, presieduta da Chiara Testi, hanno effettuato un sopralluogo nel canile di Pontetetto. Insieme a loro, il dirigente comunale Mauro Di Bugno e funzionari dell'ASL. I consiglieri e componenti dell'osservatorio, durante la loro accurata visita, hanno parlato a lungo con gli operatori del canile e sono entrati in tutti gli edifici della struttura: il canile sanitario, quello rifugio e il gattile.

"I responsabili del canile ci hanno illustrato gli interventi realizzati in questi primi mesi di gestione, e quelli che sono in programma – racconta il presidente della commissione lavori pubblici ed ambiente, Daniele Bianucci – E quindi la manutenzione straordinaria già effettuata, ma anche le opere che partiranno a breve. Ci è stato spiegato della convenzione stipulata con l'Università di Pisa, per realizzare corsi sia per gli operatori che per i volontari, al fine in particolare di incentivare le adozioni; della riorganizzazione del sito internet, importante strumento di comunicazione; del nuovo programma informatico, che adesso gestisce in maniera ingegnerizzata le entrate e le uscite dei cani, e la loro gestione. Il nostro impegno sarà per collaborare ad un canile sempre più collegato alla nostra Città: valorizzando il lavoro degli operatori e la passione dei volontari. Per questo, torneremo periodicamente a visitare la struttura: che per noi rappresenta uno dei centri più importanti del nostro territorio".