Sport, il consiglio respinge la mozione di Barsanti per togliere delega a Ragghianti

giovedì, 2 maggio 2019, 15:35

Il consiglio comunale ha respinto la mozione di Fabio Barsanti (CasaPound) che chiedeva di togliere la delega all'assessore Ragghianti a seguito dei silenzi sulla vicenda Lucchese e la situazione fallimentare dello sport a Lucca. Dell'opposizione, solo i 5 Stelle votano a favore del testo.

"Ho portato in aula la situazione fallimentare dello sport a Lucca - dichiara in una nota Fabio Barsanti - perché ritengo che questa città abbia un forte bisogno di un cambio di registro e di nuovo impulso su una materia così importante, attualmente relegata a terza delega di un 'superassessore'. La mia mozione, protocollata in gennaio ma discussa solo martedì scorso, nasceva dalla passiva e immobile gestione, da parte dell'assessore Ragghianti, della vicenda travagliata che ha riguardato e riguarda tutt'oggi la Lucchese, ma si è allargata fino a ricomprendere tutti gli aspetti legati allo sport nella nostra città."

"Ad eccezione della possibile sistemazione della copertura della pista di pattinaggio e del rifacimento della pista da atletica - prosegue la nota - il lavoro dell'assessore Ragghianti sullo sport è impalpabile. Si va dal fallimento totale della Consulta dello Sport alla difficoltà che molte società hanno ad interfacciarsi con l'assessore; dalla moltitudine di impianti non ancora a norma alle difficoltà di trovare forme di concessione alle associazioni sportive che possano consentire di superare il problema; dalla migrazione di società sportive minori verso altri comuni limitrofi alla quasi inesistente programmazione e ideazione di eventi sportivi sul territorio."

"Lo sport a Lucca vive un momento di impasse preoccupante - conclude il consigliere di CasaPound - e buona parte degli addetti ai lavori non riesce ad avere un dialogo con questa Amministrazione. La maggioranza, decidendo di continuare dritta per la sua strada e trovando, anche in Consiglio, una scarsa opposizione a questo stato di cose, ha ancora una volta dimostrato come questa materia sia lontana anni luce dalle proprie priorità. A farne le spese, come al solito, è la città intera."