Politica



Teatro del Giglio e piano operativo: le opposizioni chiedono chiarimenti

martedì, 7 maggio 2019, 22:21

di eliseo biancalana

I consiglieri comunali Marco Martinelli (Forza Italia) e Fabio Barsanti (CasaPound) hanno chiesto chiarimenti sulla situazione del Teatro del Giglio e sul piano operativo al sindaco Alessandro Tambellini. Il primo cittadino ha anche risposto a un'interrogazione scaturita da un articolo de La Gazzetta di Lucca.

È stato il capogruppo azzurro a porre per primo le questioni del Giglio e del piano operativo nell'aula di Palazzo Santini. "Abbiamo appreso dai mass media che si è dimesso il direttore del Teatro a cinque mesi dalla scadenza del contratto" ha detto il capogruppo azzurro, che ha chiesto chiarimenti a riguardo all'amministrazione. Martinelli ha inoltre chiesto lumi sulla situazione del piano operativo. "Sono già passati due anni dal piano strutturale e non se ne sa nulla" ha attaccato. "È stata fatta una gara per la definizione dei professionisti che è stato annullata - ha inoltre rivelato il consigliere -. Si sono persi diversi mesi e solo da poco sono stati individuati i professionisti per redigere il piano".

Le domande del consigliere sono state rilanciate dal capogruppo di CasaPound. Il sindaco ha replicato affermando che il direttore del Teatro, nel presentare le dimissioni, avrebbe riferito di essere ai limiti della pensione. Il primo cittadino ha poi garantito che al momento opportuno l'amministrazione fornirà tutti i chiarimenti sia sulla situazione del Teatro del Giglio, sia sullo stato del piano operativo.

Inoltre Tambellini ha risposto a una interrogazione di Fabio Barsanti che chiedeva se erano vere le circostanze riportate in un articolo de La Gazzetta di Lucca sulle ultime elezioni comunali, in merito alla strategia adottata dal centrosinistra per vincere le elezioni. Il primo cittadino ha risposto che l'argomento non riguarda l'amministrazione e che quindi non poteva rispondere in consiglio comunale. Ha comunque garantito al consigliere di dargli una risposta in privato.