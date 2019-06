Politica



Apprezzamenti bipartisan per la commissione pari opportunità

martedì, 4 giugno 2019, 22:47

di Eliseo Biancalana

Ha ricevuto apprezzamenti dalle diverse forze politiche il lavoro svolto dalla commissione pari opportunità del comune, durante l'odierna riunione del consiglio comunale. La seduta è stata aperta dall'intervento della presidente della commissione Cristiana Dell'Arsina (foto).

La presidente ha fatto una relazione sul lavoro svolto nei pochi mesi di attività (la commissione si è insediata a novembre dell'anno scorso), durante i quali l'organismo ha sollecitato l'amministrazione sui temi di propria competenza e ha effettuato attività di sensibilizzazione.

Cinque le linee di intervento individuate per il futuro: analizzare l'attività dell'amministrazione esprimendo pareri sulle delibere; contrastare e prevenire la violenza contro le donne; collaborare con i gruppi sulle pari opportunità; collaborare con il consultorio familiare; promuovere una città a misura di donna.

Dalla maggioranza sono giunti apprezzamenti per la relazione dalla commissione dall'assessore alle politiche formative Ilaria Vietina e dai consiglieri Daniele Bianucci (Sinistra con) e Maria Teresa Leone (Lucca Civica). Positivo anche il giudizio del centrodestra. I consiglieri Simona Testaferrata (Forza Italia) e Alessandro Di Vito (SìAmo Lucca) hanno chiesto che l'amministrazione agisca per potenziare l'attività del consultorio.