Politica



Assi viari, mezzogiorno di fuoco tra Tambellini e Menesini

lunedì, 17 giugno 2019, 19:39

di eliseo biancalana

È di nuovo scontro tra il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e quello di Capannori Luca Menesini sulla viabilità. Questo pomeriggio il comune capoluogo ha reso noto di aver impugnato al ministero delle Infrastrutture e Trasposti l'ordinanza del comune di Capannori che istituisce restrizioni al traffico pesante su viale Europa a Marlia. In serata è arrivata la reazione del primo cittadino capannorese: "Il sindaco di Lucca ha fatto questa scelta perché vuole gli assi viari troiaio così come li ha realizzati Anas". "Le Mura di Lucca non possono essere la rotatoria di tutta la Piana e della Valle del Serchio" ha controreplicato Tambellini.

"Ho chiesto al sindaco di Lucca Alessandro Tambellini di avviare insieme un tavolo per la mobilità, in modo da studiare innovative soluzioni che migliorino la vita dei cittadini di Lucca e di Capannori, soprattutto in quei centri abitati che da anni convivono con traffico di Tir e smog – è scritto nella nota diffusa da Luca Menesini –. Una proposta per fare un passo avanti, tutti. Cosa fa il sindaco di Lucca invece di dire 'sì, mettiamoci subito al lavoro'? Mi scrive che fa ricorso contro l'ordinanza di limitazione del traffico su viale Europa. E dice che lo fa ora, perché prima non voleva interferire con la campagna elettorale. Non so se a Lucca sanno contare, ma l'ordinanza è targata anno 2011: mica ci sono stati 8 anni di campagne elettorali! Dopo 8 anni, fa ricorso. 8 anni: ne aveva di tempo dal 2011 di fare qualcosa (Tambellini è sindaco dal 2012, io dal 2014) eppure nulla ha fatto. Nel 2019, dopo la mia proposta in positivo di far fare insieme un passo avanti ai nostri territori, risponde che lui scegli di fare due passi indietro. Una scelta che non torna: un sindaco che pensa ai cittadini sarebbe già in riunione con me, i tecnici e le categorie per provare nuove viabilità per i Tir. E allora perché Tambellini fa così? Quando si amministra bisogna avere il coraggio di dire ai cittadini perché si fanno le scelte che si fanno, soprattutto quando sono insensate. Il sindaco di Lucca ha fatto questa scelta perché vuole gli assi viari troiaio così come li ha realizzati Anas (per fortuna anche il parere tecnico rilasciato dal Comune ha evidenziato criticità ambientali forti e le prescrizioni date impongono una drastica revisione del progetto. Ma la partita è anche e soprattutto politica: dobbiamo dire tutti insieme che senza modifiche il progetto viene rispedito al mittente, sennò Anas si sente legittimato a non fare le modifiche). Il sindaco di Lucca lo ha sempre detto che gli assi vanno fatti e che le modifiche sono un optional. E ora - dopo aver visto quanto questa posizione non sia condivisa dai cittadini - vuole provare a rendere ancora più invivibile la situazione a Lucca e Capannori per vedere se le persone cambiano idea. Non solo non vuole trovare soluzioni alla questione del traffico dei Tir, vuole addirittura aggravare le condizioni. Caro Alessandro, ti impedirò di portare a compimento questo progetto folle e devastante per Lucca e Capannori. Il progetto di Anas è un troiaio e, a parte te e qualche amico, ormai la cosa è chiara a tutti. Anas ha realizzato un'opera di un impatto ambientale insostenibile: dare il via a quel progetto vorrebbe dire dare alle generazioni future un ambiente in cui vivere assai peggiore di come lo abbiamo trovato noi. La sostenibilità deve essere prioritaria sempre, non a momenti alterni a seconda di cosa c'è sul piatto. Nulla può e deve essere più importante della qualità della vita dei nostri cittadini. Il progetto degli assi viari va cambiato e nel frattempo bisogna lavorare a soluzioni sperimentali nei prossimi mesi. Prenditi qualche giorno per riflettere e poi fai la scelta giusta per i cittadini".

"Caro Luca Menesini è facile alzare un polverone per non affrontare la questione – ha replicato a stretto giro il sindaco Alessandro Tambellini –. Ti sto chiedendo una cosa anche se fai finta di non capire: fermiamo lo scempio dei tir a Lucca condividendo il carico del traffico su tutti i territori. I cittadini di Lucca hanno gli stessi diritti di quelli di Capannori, di Porcari e di Altopascio. Le Mura di Lucca non possono essere la rotatoria di tutto il traffico della Piana e della Valle del Serchio. Poi parleremo se fare o no gli assi viari. Inoltre per quanto riguarda l'istituzione di un tavolo sulla mobilità ti sollecito a riconvocare al più presto il tavolo già istituito sul Piano urbano della mobilità sostenibile della Piana di Lucca, tavolo coordinato dalla Provincia di Lucca di cui sei presidente. Dici che sono passati 8 anni: gli accordi in Prefettura nel 2012 prevedevano che le vostre ordinanze sarebbero durate giusto il tempo per giungere a una soluzione condivisa. Sono passati tanti anni perché siamo stati troppo rispettosi dei nostri rapporti istituzionali e dell'impegno uscito da quella riunione di realizzare nuove strutture, come il nuovo Ponte sul Serchio che dovevano di fatto risolvere almeno in parte l'aggravarsi della situazione del traffico sulla circonvallazione e sul nostro viale Europa. Invece hai da molto tempo annunciato varchi elettronici sul viale Europa a Marlia a Carraia, abbiamo sentito parlare di restringimento delle carreggiate delle strade, per sigillare ermeticamente il territorio di Capannori al traffico pesante e mandarlo tutto su Lucca. Per rispetto e per la qualità della vita dei miei cittadini ho il dovere di impugnare quelle ordinanze e di riportare la situazione su un piano di parità".

Sulla vicenda è intervenuto anche l'ex candidato sindaco del centrodestra a Capannori Salvadore Bartolomei: "Il sindaco di Capannori chiama a cuori chiedendo al sindaco di Lucca un tavolo di lavoro per la mobilità. Il sindaco di Lucca risponde picche, ricorrendo contro il comune di Capannori sull'ordinanza del viale Europa. Allora il sindaco di Capannori muove fiori accusando Tambellini di volere il progetto ANAS, così com'è, senza modifiche. La cosa incredibile non è che siano in disaccordo. Quello ci sta. Anche se facendo parte dello stesso partito la cosa è abbastanza grave. La cosa incredibile è che non riescano nemmeno a formulare delle risposte attinenti alle domande che vicendevolmente si pongono. Ed è incredibile soprattutto, che dopo una richiesta di dialogo, si arrivi in meno di 48 ore all'ennesima frattura istituzionale. Ma magari è tutto un gioco. E finita la campagna elettorale dentro al PD si è tornati semplicemente a giocarsela a tressette. Sulla pelle dei cittadini".