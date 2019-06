Bando al Boccherini, Fratelli d’Italia: “Non è stato pubblicizzato a dovere. Forse qualcuno sa già chi vincerà?”

Altri articoli in Politica

martedì, 11 giugno 2019, 12:55

Un incontro urgente col sindaco Tambellini e l'assessore allo sport Ragghianti. È ciò che chiedono i capigruppo in consiglio comunale di tutto il centro-destra (partiti e civiche), di CasaPound e del Movimento 5 Stelle, per avere risposte immediate e concrete sullo stato dei progetti e delle prospettive riguardanti la struttura...

lunedì, 10 giugno 2019, 15:15

- Al doveroso e sentito ringraziamento a giocatori e staff tecnico di una Lucchese che entrerà nella storia, il consigliere di CasaPound unisce la volontà di chiedere alla politica tutta all'amministrazione di compiere qualcosa di concreto

domenica, 9 giugno 2019, 13:48

"Complimenti alla Lucchese per l'eroica impresa compiuta, riuscendo a rimanere in serie C: un traguardo straordinario, se si considera la situazione in cui si trova la società". Lo sottolineano partiti e civiche di centrodestra

sabato, 8 giugno 2019, 18:51

"Serve più attenzione, da parte della giunta Tambellini, sulla gestione delle case di riposo. Allo scarso impegno del passato purtroppo si aggiunge l'ultimo grave episodio, che testimonia uno scarso controllo unito a disimpegno dell'amministrazione sulle strutture che ospitano gli anziani".

sabato, 8 giugno 2019, 18:21

Ad intervenire l'assessore allo sport del comune di Lucca, Stefano Ragghianti, e i consiglieri comunali ed ex componenti della commissione consiliare speciale per i rapporti per la Lucchese Leonardo Dinelli (Pd), Roberto Guidotti (Pd), Lucio Pagliaro (Pd) Claudio Cantini (Lucca Civica) e Francesco Lucarini (Sinistra con)

sabato, 8 giugno 2019, 14:03

I capigruppo di opposizione criticano le modalità di svolgimento del Consiglio comunale, lamentando nuovamente una scarsa considerazione delle proposte e il sistematico ritardo nella risposta alle interrogazioni