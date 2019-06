Politica



Il consigliere Bianucci, prima di scrivere, impari la storia di Lucca

martedì, 4 giugno 2019, 21:35

"Quando si strizza l'occhio all'intolleranza religiosa, magari per cavalcare le boutade di qualche politico nazionale, si compie un'azione pericolosa ed irresponsabile. Questo è quanto oggi sentiamo di dire a Fratelli d'Italia, che si scaglia contro la cerimonia per la conclusione del Ramadam, che si è svolta al Foro Boario. A quanto ci risulta, infatti, l'appuntamento si è svolto nel massimo rispetto della Legge e dei regolamenti comunali. E nella nostra Città, da sempre, funziona così: quando ci si comporta nel solco delle regole, c'è la massima accoglienza nei confronti di tutti; e non è ammessa alcuna discriminazione, tantomeno per le proprie convinzioni religiose. Questo è sempre accaduto nella storia di Lucca; questo è quanto accade e accadrà, nel presente e nel futuro".

E' dura la replica dei capigruppo di Pd, Lucca Civica e Sinistra con Tambellini, Renato Bonturi, Claudio Cantini e Daniele Bianucci, al direttivo di Fratelli d'Italia.

"A Fratelli d'Italia vogliamo anche ribadire che il Foro Boario non è mai stato negato a nessuno – proseguono Bonturi, Cantini e Bianucci - Casapound non ha mai presentato la documentazione necessaria per poter utilizzare lo spazio, e non ha mai sottoscritto il modulo di dichiarazione di antifascismo: semplicemente, quindi, non ha rispettato le regole, che la nostra Città ha condiviso. Questo è stato il motivo di esclusione. Al contrario, la comunità islamica ha presentato la sua richiesta in maniera puntuale e dunque ha potuto celebrare in questo luogo la festa del Ramadam. Il 16 giugno al Foro Boario ci sarà una festa buddista; così come ogni anno a novembre, sul vicinissimo ponte di Monte San Quirico, si tiene la processione per celebrare San Frediano: ci auguriamo che tali appuntamenti non scandalizzino ulteriormente il direttivo di Fratelli d'Italia. Infine, vogliamo precisare che gli agenti della Polizia municipale sono intervenuti questa mattina al Foro Boario per fare un servizio di viabilità senza alcuna pettorina, ma con la divisa istituzionale; le uniche pettorine che Fratelli d'Italia possono avere visto sono quelle degli organizzatori".

Risponde Aldo Grandi: Non varrebbe nemmeno la pena di rispondere a un consigliere comunale che conosce della storia di Lucca quello che gli fa più comodo ignorandone una delle pagine più tristi e riprorevoli. Ma noi, che a Bianucci, in fondo, vogliamo bene, diciamo che il caos di questa mattina al Foro Boario ha dimostrato, ancora una volta, che la nostra società verniciata di rosso e, da quando c'è papa Bergoglio, anche di bianco, è, ormai, svenduta all'ultimo padrone. Non ci risulta, infatti, che nella maggior parte dei paesi musulmani dove, tra l'altro, molti diritti sono calpestati, una eventuale manifestazione organizzata dai cristiani e cattolici sarebbe tollerata con la stessa facilità. Bianucci fa confusione e confonde la tolleranza con la sottomissione, ma, probabilmente, alle sue latitudini l'identità culturale e religiosa di un popolo, oltre a quella nazionale, sono un prodotto buono per tutte le stagioni.

Aggiungiamo, inoltre, che il caro Bianucci dovrebbe sapere la storia della sua città, ma, evidentemente, apre la bocca e le dà fiato: non è vero che a Lucca non c'è mai stata discriminazione religiosa. Basterebbe informarsi su ciò che i calvinisti lucchesi, numerose famiglie poi costrette a emigrare, dovettero patire a causa dei boia della Santa Inquisizione protetti dalla Chiesa.

Noi non avremmo concesso il Foro Boario per la fine del Ramadan. Lo avremmo fatto solo se, nei paesi di questi ospiti, per noi indesiderati e indesiderabili, venisse rispettato il principio di reciprocità. Invece, a quanto pare, in Italia vige il principio e gli stranieri lo conoscono bene, secondo il quale tutti sono finocchi, ma con il culo degli altri.