Politica



Bindocci (M5S): "Inciviltà senza barriere da parte della maggioranza"

sabato, 22 giugno 2019, 09:05

Il consigliere del Movimento Cinque Stelle Massimiliano Bindocci interviene dopo la protesta del Comitata Lucca Senza Barriere durante l'ultimo consiglio comunale tenutosi a Lucca.



"Durante l’ultimo consiglio comunale - esordisce - si è verificato un episodio di assoluta inciviltà, era - per motivi in gran parte condivisibili, ma non è questo il punto - attiva dal pomeriggio una protesta del Comitato Lucca Senza Barriere, con un presidio davanti al Palazzo Comunale per alcune decisioni in materia di stalli per i disabili".



"Prima di entrare in consiglio comunale - spiega - tutti i consiglieri vedono questa protesta, alla mia richiesta di consentire ad un rappresentante della associazione di poter almeno spiegare i motivi della protesta, senza svolgere alcun dibattito, la maggioranza di centro sinistra nega compatta tale richiesta, ma anzi viola l’ordine del giorni facendo rispondere l’assessore a delle domande che non sono state fatte".



"Dopo questo umiliante rifiuto - dichiara Bindocci -, la delegazione della associazione è costretta ad andare via, c’era anche un signore anziano che veniva traportato su una carrozzina. Un rifiuto a dei cittadini disabili che chiedevano solo di essere ascoltati si commenta da sè, Lucca Buona (così definì la sua maggioranza il Sindaco) forse si è persa, o forse quella è la bontà della convenienza, di comodo, che quando non deve accogliere le associazioni gradite o non deve fare propaganda diventa cinismo".



"Ringrazio tutta l’opposizione - conclude il consigliere - per aver sostenuto la mia richiesta, e spero che pagine così tristi ed umiliati per soggetti più deboli non si ripetano più. Ovviamente poi la maggioranza si ricompatterà sul garante della disabilità, dando in uno sfoggio di ipocrisia buonista il meglio di sè".